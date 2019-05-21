Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Bulgaristan BIST facebook PETROL
Kremlin'den Zelenskiy'e “yaptırım tepkisi“
Kremlin'den tepki!
Buğday yatırımcıyı üzdü
Buğday yatırımcıyı üzdü
Türkiye'de yatırımlara devam
Yatırımlara devam
Dünya Arı Günü
Dünya Arı Günü
Fransa’da gülen Marc Marquez oldu
Fransa’da gülen o oldu!

Altınyıldız Classics'ten bayram indirimi

- 23 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilen tüm alışverişlerde, 2 adet gömlek veya 2 adet tişört 99,99 TL'den ve takım elbiseler 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

Altınyıldız Classics'ten bayram indirimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, Ramazan Bayramı'na özel indirim kampanyası düzenleyecek.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, şirket, Ramazan Bayramı'nı büyük bir indirim kampanyası ile karşılıyor.

23 Mayıs-6 Haziran'da gerçekleştirilen tüm alışverişlerde, 2 adet gömlek veya 2 adet tişört 99,99 TL'den ve takım elbiseler 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Bayrama ve yaza yakışan rengarenk tişörtlerden şıklığın vazgeçilmezi gömlek ve takım elbiselere uzanan geniş seçenekler arasından kendi tarzına uygun seçimi yapanlar, Altınyıldız Classics ile tarzını bayram boyunca hem şehirde hem tatilde yaşatıyor.

Ramazan Bayramı kampanyası, Altınyıldız Classics mağazalarında ve "www.altinyildizclassics.com" adresinde müşterilerini bekliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altınyıldız ClassicsRamazan Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5