Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Altınyıldız Classıcs’ten bayrama özel kampanya

- Kampanya ile seçili yazlık ürünler, yüzde 70’e varan indirimli fiyatlarla ilgililerin beğenisine sunuluyor

Altınyıldız Classıcs’ten bayrama özel kampanya
banner17

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, bayrama özel gerçekleştireceği kampanya ile hem hediye almak isteyenlere hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere, seçili yazlık ürünlerde yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, 1- 30 Ağustos tarihleri arasında seçili yazlık ürünlerde gerçekleştirdiği kampanya ile erkeklerin bayramda da stillerinden taviz vermemelerini garanti ediyor.

Yazın enerjisini yansıtan canlı renk paletleri ve sürprizli detayları ile görünümüne özen gösteren erkekler hem yüzde 70’e varan indirimlerle sezon alışverişlerini tamamlıyor hem de Altınyıldız Classics’in bayrama ve yaza yakışan rengarenk tişörtleri ve şıklığın vazgeçilmezi gömleklerine 49.99 liradan başlayan fiyatlarla sahip oluyor.

Pantolonlar 59.99 liradan, hafifletilmiş formlarla tasarlanan ceketler ise 249.99 liradan başlayan fiyatlarla tarz sahibi görünümü garantiliyor.

Şehirden tatile, her tarza uygun tasarımlar sunan Altınyıldız Classics’in bayrama özel bir diğer yeni kampanyası ile tarz sahibi erkekler; birinci takım elbiseye 499 liraya, ikinci takım elbiseye 299 liraya, üçüncü takım elbiseye 199 liraya sahip oluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altınyıldız Classics
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5