Altınyıldız Classıcs’ten bayrama özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, bayrama özel gerçekleştireceği kampanya ile hem hediye almak isteyenlere hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere, seçili yazlık ürünlerde yüzde 70’e varan indirim fırsatları sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, 1- 30 Ağustos tarihleri arasında seçili yazlık ürünlerde gerçekleştirdiği kampanya ile erkeklerin bayramda da stillerinden taviz vermemelerini garanti ediyor.

Yazın enerjisini yansıtan canlı renk paletleri ve sürprizli detayları ile görünümüne özen gösteren erkekler hem yüzde 70’e varan indirimlerle sezon alışverişlerini tamamlıyor hem de Altınyıldız Classics’in bayrama ve yaza yakışan rengarenk tişörtleri ve şıklığın vazgeçilmezi gömleklerine 49.99 liradan başlayan fiyatlarla sahip oluyor.

Pantolonlar 59.99 liradan, hafifletilmiş formlarla tasarlanan ceketler ise 249.99 liradan başlayan fiyatlarla tarz sahibi görünümü garantiliyor.

Şehirden tatile, her tarza uygun tasarımlar sunan Altınyıldız Classics’in bayrama özel bir diğer yeni kampanyası ile tarz sahibi erkekler; birinci takım elbiseye 499 liraya, ikinci takım elbiseye 299 liraya, üçüncü takım elbiseye 199 liraya sahip oluyor.