“Amacımız her bireye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak” - Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng; -"Amacımız her bireye, her eve ve her aileye akıllı ve dijitalleşmiş bir dünya sunmak” -"Türkiye’de partnerlerimizle akıllı şehirlere ilişkin çözümler üretiyoruz”

18 Aralık 2018 Salı 11:38