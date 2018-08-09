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Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine Mahir Yanık atandı

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus’un Türkiye ofisinde 5 yıldır görev yapan Mahir Yanık, Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atandı.

Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine Mahir Yanık atandı

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus’un Türkiye ofisinde 5 yıldır görev yapan Mahir Yanık, Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atandı.
Amadeus’ta 5 yıldır farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atanan Mahir Yanık, “2013 Ağustos ayında Operasyon Müdürü olarak müşteri destek, eğitim ve bilgi sistemleri alanlarından sorumlu olarak Amadeus Türkiye’deki görevime başladım. 2016 Kasım itibarı ile atandığım İş Geliştirme Müdürü pozisyonunda ise müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üreterek, yeni iş birlikleri yaparak müşterilerimiz için yeni gelir kaynakları yaratmak üzere çeşitli çalışmalar yaptım ve farklı projeler yönettim. Şimdi ise Amadeus Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atandım” dedi.
Yeni görevinin Amadeus’un dünya çapındaki organizasyonel gelişiminin bir parçası olduğunu belirten Yanık, “Organizasyonel gelişimimiz, her bir müşteri grubuna özel çözüm ve hizmetin sunumunda hız ve çeviklik kazanmamızı sağlayacak. Her müşteri grubu için o gruba özel yapılandırdığımız satış ve uygulama ekipleri, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik portföyümüzdeki ürün ve hizmetleri kısa sürede devreye alarak etkin çözüm sağlayacaklar. Yeni çalışma sistemimiz, var olan çözümlerin uygulanmasının ötesinde gerektiğinde müşteri grubunun ihtiyaçları çerçevesinde yeni çözümlerin de hızla geliştirilmesini mümkün kılıyor. Amadeus’un yüksek teknolojiye dayalı inovatif öncü çözümleri ve kaliteli hizmet anlayışı, müşterilerimize sunmaya devam edeceğimiz en önemli değerler arasında yer alıyor.” diye konuştu.
 

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Amadeus Türkiye Ülke MüdürlüğüMahir Yanık
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