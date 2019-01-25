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Amasya Şeker Fabrikası pancar alım fiyatını açıkladı

- Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı: - "2019-2020 kampanya döneminde şeker pancarının tonunu, nakliye hariç 300 liraya alacağız"

Amasya Şeker Fabrikası pancar alım fiyatını açıkladı
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AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, 2019-2020 kampanya döneminde şeker pancarının tonunu, nakliye hariç 300 liraya alacaklarını bildirdi.

Saatcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen kampanya döneminde 4 ilde 4 bin 239 çiftçi ile sözleşme yaparak, 756 bin ton taahhüt aldıklarını belirtti.

Bu dönemde 115 milyon lira pancar bedeli oluştuğunu, bugüne kadar 71 milyon lira ayni ve nakdi avans ödendiğini anlatan Saatcı, kalan 44 milyon liranın ise 28 Şubat'a kadar ödeneceğini vurguladı.

Saatcı, "2019-2020 kampanya döneminde ise şeker pancarının tonunu, nakliye hariç 300 liraya alacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Fabrikaları bünyesindeki alkol fabrikasının da 14 yıl aradan sonra faaliyete geçirilerek, 2 milyon 260 bin litre gıda alkolü üretildiğini kaydeden Saatcı, "Başta cefakar ve fedakar çiftçilerimiz olmak üzere, tüm çalışanlarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim." diye konuştu.

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