Amasya'dan 50 milyon dolarlık mermer ihracatı

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Osman Varol, coğrafi işaret olarak tescillenen "Amasya beji"nin 50 ülkeye satıldığını, yıllık ihracat tutarının 50 milyon dolar olduğunu söyledi.

Eliktekke köyündeki mermer sahalarını inceleyen Varol, burada yaptığı açıklamada, 3 milyar 500 milyon metreküplük hacimle Türkiye'deki mermer rezervinin yüzde 21'inin Amasya'da bulunduğunu belirtti.

Varol, kentte çıkarılan mermerlerden "Amasya beji" için coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını, ürüne yurt dışından yoğun talep geldiğini ifade etti.

Amasya'da yaklaşık 2 bin 200 kişinin bu sektörde çalıştığını anlatan Varol, "Amasya bejinin ülke ekonomisine de katkısı büyük. Yılda yaklaşık 50 ülkeye 50 milyon dolarlık Amasya beji mermeri ihraç ediyoruz." dedi.

Amasya bejinin Türkiye'de de dünyada da marka haline geldiğini belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bu ürünün coğrafi işareti alınarak, bunun birtakım hukuki haklarını korumak anlamında, ticari değerini artırmak anlamında da çok önemli bir adım atılmış oldu. Doğal taşlara bugün ülkenin büyüklüğü, hacmi açısından en çok Çin ilgi gösteriyor. Bunun dışında 50 kadar ülkeye bu ürün gönderiliyor. Özellikle Amasya bejinin birkaç türü sektörde çok prestijli yapılarda kullanılan bir ürün olarak bilindiği için Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine hem de Avrupa'nın bazı ülkelerine ihraç ediliyor."

Vali Varol, daha sonra mermer ocağı yetkilileri ve ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı.