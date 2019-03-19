"Amasya’nın 20 yıllık hayali, çılgın proje hayata geçti"

AMASYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Amasya’nın 20 yıllık hayali olan çılgın proje hayata geçti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak’ı kauçuk bir bentle şişiren proje ile adeta bir taşla üç kuş vuruldu. Bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken diğer taraftan Yeşilırmak kötü kokudan kurtulacak. Aynı zamanda bir rekreasyon alanına dönüşecek nehir, 12 ay boyunca turizme hizmet edecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi'nin yaklaşık 20 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Türkiye'de tek olan vizyoner bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Varank, "Kauçuk balonları şişirerek nehir tabanını yükseltiyoruz. Bu sayede 2-2,5 metre yükseklikte nehir tabanı oluşuyor. Hem sandalların gezebileceği bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz aynı zamanda 2,5 metreden düşen suyun gücüyle elektrik üretiyoruz. Fakat bu elektrik üretimi, bildiğimiz hidroelektrik sistemlerine benzemediği için, burgu yöntemiyle gerçekleştirildiği için nehrin üstünde bir görüntü kirliliği oluşturmuyor." ifadelerini kullandı.

- "Şehrimizin turizm potansiyelini daha yukarı taşıyacak"



Projenin kalkınma ajansları vasıtasıyla desteklendiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız bunu hayata geçirdi. Biz de ona merkezi hükümet olarak destek verdik. Bu sayede şehrimizin turizm potansiyeli daha da yukarı taşınacak. Burada bazen nehrin debisi düştüğünde su seviyesi, nehir tabanına yaklaşıyordu. Kokuya da sebebiyet verdiği zamanlar oluyordu. Nehirden rekreasyon anlamında faydalanamıyorduk. Bu sayede nehrimizden senenin 12 ayı boyunca faydalanabileceğiz. Burası turistler için cazip bir mekan haline gelmiş olacak."

- "Proje ile adeta bir taşla üç kuş vuruldu"

Projenin merkez ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden olduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:



"Amasya’nın 20 yıllık hayali olan çılgın proje hayata geçti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ı kauçuk bir bentle şişiren proje ile adeta bir taşla üç kuş vuruldu. Bir taraftan nehirden elektrik enerjisi üretilirken diğer taraftan Yeşilırmak kötü kokudan kurtulacak. Aynı zamanda bir rekreasyon alanına dönüşecek nehir, 12 ay boyunca turizme hizmet edecek. Amasya’nın çılgın projesi 20 milyon liraya mal oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla projeye 7 milyon liralık destek oldu. Amasya Belediyesi ile İl Özel İdaresi de projenin paydaşları arasında yer aldı."

- "Nehirden üretilen elektrik Amasya Belediyesinde kullanılıyor"

Proje ile Yeşilırmak üzerine hidroelektrik santrali kurulduğunu belirten Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kasım ayında devreye alınan santral saatte 200 kilovat ve yılda 1 milyon 728 bin kilovat üretim kapasitesi ile faaliyete geçti. Nehirden üretilen elektrik Amasya Belediyesinde kullanılmaya başlandı. Proje sayesinde yaz aylarında nehirde meydana gelen kokunun önüne geçilirken, Yeşilırmak’ın iki yakası rekreasyon alanları ile donatıldı. Nehrin kenarına fıskiye, iskele ve amfi tiyatro inşa edildi. Proje sayesinde şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta artık sandal ve botlarla da Amasya turu yapılabiliyor."