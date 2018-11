Amazon, Virginia ve New York'a genel merkez kuracak

WASHINGTON (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni genel merkezleri için Virginia eyaletindeki Arlington ve New York eyaletindeki New York City kentlerini seçtiğini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamada, 5 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek 2 merkezin her birinin 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak bir operasyon merkezi kurulacağı kaydedildi.



New York City'deki merkezin Long Island City ve Arlington'daki merkezin National Landing bölgesinde kurulacağı belirtilen açıklamada, 2 ayrı genel merkez açma kararının gerekçesi ise "50 bin kişilik kalifiye elemanı tek bir yerde bulmanın zorluğu" olarak gösterildi.



Açıklamada, adı geçen iki bölgenin metro duraklarına ve havaalanlarına yakın olmasının, seçilmelerinde önemli rol oynadığı aktarıldı.

Amazon'un ülkedeki genel merkez sayısını 3'e çıkaracak bu kararda, ülkedeki birçok eyalet ve şehrin şirkete kendilerini seçmesi için sundukları çeşitli teşvikler de etkili oldu.

New York City ve Arlington yönetimleri Amazon'a sunulan teşvikler konusunda kamuoyuna bilgi vermezken, uzmanlar sadece vergi indirimlerinin yıllık 70 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.