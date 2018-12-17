Amazon.com.tr’de ‘İstek Listesi’ devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği "İstek Listesi"ni devreye aldı.

Amazon.com.tr yapılan açıklamaya göre, milyonlarca ürünü uygun fiyat, güvenilir teslimat, kaliteli müşteri hizmeti, kolay ve rahat online alışveriş deneyimi ayrıcalığıyla Türkiye’deki müşterilerine sunan Amazon.com.tr, online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği "İstek Listesi"ni devreye aldı.

Kullanıcılara kendi alışveriş listelerini yaratma imkanı sunan yeni "İstek Listesi", beğenilen ürünlerin kolayca listelenerek diğer kullanıcılarla paylaşılmasını, listenin düzenlenerek "herkese açık" seçeneğiyle görünür hale getirilmesini ya da kişiselleştirilmesine imkan tanıyor.

Alışveriş listesini oluşturan kullanıcı, arzu ettiği ürünleri tek bir yerden kolayca ekleyebiliyor, arkadaşlarının listelerini takip edebiliyor ya da kendi listesini paylaşabiliyor ve listesindeki ürünlerin fiyat değişikliklerini kontrol edebiliyor.



Müşterilerinin istediği ürünleri listeleyebileceği, düzenleyebileceği, sevdikleriyle paylaşabileceği "İstek Listesi", ürün fiyatlarındaki anlık değişimleri izlemek için de kullanılabiliyor. Kullanıcılar birden fazla liste oluşturabiliyor, paylaşabiliyor, gizleyebiliyor ya da bir başka kullanıcının "herkese görünür" listesine göz atarak o listeden ürünleri takip edebiliyor. Kullanıcılar "İstek Listesi" özelliğini Amazon Alışveriş mobil uygulaması, web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden istedikleri zaman, istedikleri yerden oluşturabiliyor.

