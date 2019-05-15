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Amazon.com.tr'de yaz fırsatları başladı

- Amazon.com.tr'de 15 Mayıs - 2 Haziran'da seçili güneş gözlüklerinde yüzde 60'a varan indirim uygulanacak

Amazon.com.tr'de yaz fırsatları başladı
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İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'de 15 Mayıs - 2 Haziran'da seçili güneş gözlüklerinde yüzde 60'a varan indirim olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr'de birçok üründe geçerli yüzde 60'a varan indirimlere ek Havaianas'ın online platformlar arasında ilk kez satışa sunulan Amazon.com.tr'ye özel güneş gözlüğü koleksiyonu da yaz coşkusuna dahil oluyor.

Her tarza ve bütçeye uygun dünyaca ünlü 80'den fazla markanın binlerce güneş gözlüğü modelini müşterilerine sunan Amazon.com.tr'de yaz heyecanı başlıyor.

15 Mayıs - 2 Haziran'da gerçekleştirilecek indirim kampanyası Carrera, Polaroid Eyewear, RayBan, Guess, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Osse, Hawk'ın seçili gözlük tasarımlarının yanı sıra Havaianas'ın Amazon.com.tr'ye özel seçkisini de kapsıyor.

Brezilya'nın ikonik ve renkli kumsallarından esinlenen marka yaz aylarının en eğlenceli ve neşeli ruhunu rahat tasarımlarında harmanlayarak 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanacak yeni seçkisini yalnızca Amazon.com.tr'de satışa sunuyor.

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Amazon.com.tr
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