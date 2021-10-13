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Ambalaj sektörü buluşuyor

17. Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın kazananlarının ödüllendirileceği tören ile başlayacak olan fuarda sektör temsilcileri, sektör, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının eseri olan yeni ürünlerini beğeniye sunacak.

Ambalaj sektörü buluşuyor
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliğinde 20-23 Ekim tarihleri arasında 26’ncı kez düzenlenecek. Bu yıl ilk kez hibrit olarak düzenlenecek fuarda, katılımcılara fiziksel fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı da sunulacak.

17. Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın kazananlarının ödüllendirileceği tören ile başlayacak olan fuarda sektör temsilcileri, sektör, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının eseri olan yeni ürünlerini beğeniye sunacak.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in de katılım göstereceği ödül töreni ve fuar aşılışının ilginç konuşmalara sahne olması bekleniyor. TÜYAP'ta 20 Ekim Çarşamba günü yapılacak açılış 11:00’de gerçekleşecek. Ardında da 17. Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması Ödül Töreni yapılacak.

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Ambalaj Sektörü İstanbul’da BuluşuyorAmbalajZeki Sarıbekir
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