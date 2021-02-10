AmbalaJda 12 ödül birden aldık

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2021 Yarışması’nda Türkiye 12 ödül birden kazandı. Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 2021'de açıklanacak.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 2021’in sonuçları açıklandı. 34 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 345 başvurunun olduğu WorldStar 2021’den Türkiye'ye 12 ödül birden geldi. En çok ödül alan ülkeler 26 ödülle Japonya, ardından 22 ödülle Çin, 14 ödülle ABD, 13 ödülle ANZ (Avustralya & Yeni Zelanda) ve 12’şer ödülle Çekya ve Türkiye oldu. Özel kategorilerin kazananları; Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 2021'de gerçekleşecek WorldStar Töreni'nde açıklanacak.

TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türk Ambalaj Sektörü küresel alandaki yükselişini sürdürüyor. Burada ödül alan tüm firmalarımızı tek tek tebrik ediyorum. Ambalaj sektörü olarak ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Salgın dönemine rağmen 12 firmamızın ödül kazanması bizleri gururlandırdı.” dedi.

Zeki Sarıbekir ayrıca ASD olarak düzenledikleri Ambalajın Ay Yıldızları 2020 yarışmasına da değindi. Zeki Sarıbekir, “Yarışmamız uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışmasıdır. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Kazananlarımız Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği WorldStar’ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği AsiaStar yarışmasına da katılabiliyorlar.” diye konuştu.

WorldStar 2021 Yarışması'nda ödül alan şirket ve ambalajlar*:

1. Bal Kaynak Su İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.- “Pürsu Cam Ambalaj Ailesi”

2. Danone Hayat İçecek ve Gıda San.ve Tic. A.Ş. - “Hayat %50'si Geri Dönüştürülmüş PET Su Ambalajı”

3. Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. - “Nargile Kutusu”

4. Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - “ElifGreen –Yenilenebilir Kaynaktan Üretilen PE Ambalaj Çözümü”

5. Harman Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. – “Doğadan Büyülü Kutu-Bariyer Özellikli Karton Silindir Ambalaj”

6. Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - “Numune Ürün Çantası”

7. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. - “Floral Box”

8. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.- “One Piece”

9. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - “Klozet Kutusu”

10. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - “Standa Dönüştürülebilen Ambalaj Tasarımı”

11. Tasarım Üssü Proje Danışmanlık Kontrol Hizm. Araştırma, Eğitim, Üretim Tic. Ltd. Şti. – “Sarıyer Gazoz”

12. Tulipack Ambalaj San ve Tic A.Ş. - “Fonksiyonel, Şeffaf Pencereli, Porsiyonluk Gıda Ambalajı”

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Şubat 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) Hakkında

1968’de Tokyo’da kurulan WPO’nun bugün 45 ülkeden üyesi bulunuyor. WPO, 1970 yılından bu yana dünyanın her tarafından sayısız yeni ambalajı, WorldStar yarışması kapsamında ödüllendiriyor. WorldStar yarışmasına katılmak için bir ambalajın kendi ülkesinde WPO tarafından tanınan bir yarışmada ödüle layık bulunmuş olması gerekiyor.