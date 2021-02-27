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Ambalajda gençler umut veriyor

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 219 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türk öğrencilerimiz ilk üçe girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

Ambalajda gençler umut veriyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. Türk öğrenciler ilk üçe girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenlenen ve 2020’deki 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 16 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 219 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türk öğrencilerimiz ilk üçe girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

WorldStar Student 2020 yarışmasında farklı derecelerde ödüle layık bulunan öğrencilerimiz; 1 Altın ödül, 1 Bronz ödül, 1 Pazarlama Altın ödülü, 1 Pazarlama Bronz ödülü, 1 Sürdürülebilirlik Gümüş ödülü ile 4 Mansiyon ödülü kazandılar. Ayrıca yarışmanın sertifika ödülü ise 10 Türk projesine giderek toplamda 19 ödül Türkiye’nin oldu.

19 ÖDÜL BİRDEN

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta 2019 yılında Bronz ödül almıştık. 2020 yılında öğrencilerimiz ilk üçe girerek Altın ve Bronz ödüllerin sahibi oldu. Yarışmada toplamda 19 ödül ülkemize geldi. Bizleri uluslararası yarışmalarda temsil eden gençlerimizle gurur duyuyoruz. Elde edilen bu büyük başarı derneğimiz ve sektörümüz için mutluluk verici.” dedi.

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AmbalajınGenç TasarımcılarıWorldStar’a Damgasını Vurdu
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