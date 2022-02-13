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Ambalajın gümüş çocuklarını tebrik etti

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.

Ambalajın gümüş çocuklarını tebrik etti

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenlenen ve 2021’deki 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.

WorldStar Student 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından yalnızca öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması'na ülkemizden öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenleniyor.

GENÇ TASARIMCILARIMIZ GURUR KAYNAĞI OLDU

Yarışmanın sonucunu değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli ihracatın büyük önem taşıdığı bu dönemde katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül alan öğrencimizi tebrik ediyorum. Ülke ve sektör olarak gençlerimize ihtiyacımız var. Gençlerimiz de bu yarışmalarda bizleri gururlandırıyor. 300 projenin yer aldığı yarışmada boy gösteren 17 öğrenci projemizi de tek tek tebrik ediyorum. Dernek olarak bu tarz yarışmalarla gençlerimize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

WorldStar Student 2021 kazananları ödüllerini, 4 Mayıs 2022'de Milano'daki ambalaj fuarı sırasında düzenlenecek WordStar Ödül Töreni'nde alacaklar. WorldStar Student 2021 yarışmasında kazanan projeler ve aldıkları ödüller;

PROJE

ÖĞRENCİ

OKUL / BÖLÜM

KAZANILAN ÖDÜL

Ampul Ambalaj Tasarımı

ATAHAN GÖKTÜRK GÜNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM

GÜMÜŞ ÖDÜL

PYNE Hand Wash

ÖMER TAHA DÖVER

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

MANSİYON

Eyeliner / Şablonlu Stand İkincil Ambalaj

ZEYNEP YARAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

MANSİYON

Mookie

BERKE ALİ ALTUNAY

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Fix-Kid Çocuk Vitamin Ambalajı

RABİA ARDANUÇ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Cutton

KÜBRA NUR ŞAHİN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Pizza Kutusu- Eskiye Yenilik Lazım

AYŞEN SEVİNÇ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / GRAFİK TASARIMI

SERTİFİKA

Katlanır Bardak Kahve Ambalajı

RÜMEYSA ARSLAN

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERİSTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

The Dip of Churros

BEYZA NUR KARACA

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /

ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

4'lü Çay Bardağı Ambalajı

PELİN UZUN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

SERTİFİKA

Günlük Ped Ambalajı

ELİF ERSÖZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Doritos Cips Kutusu

HATİCE EĞERCİOĞLU

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

ZebraVİT

EKİM GÜNEY ÖZTÜRK

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

NIVEA Makyaj Temizleme Suyu+Pamuğu

MERVE ÇETİN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Hasat

ELİF ERKMEN

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Air//Tooth Paste

BURCU ALEYNA BAYINDIR

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM

SERTİFİKA

Choccomoon

FEYZA TÜNTAŞ BİLEN

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

SERTİFİKA

ŞENNUR PİŞMAF

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Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Sanayicileri Derneği
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