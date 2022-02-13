Ambalajın gümüş çocuklarını tebrik etti

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından her yıl düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 proje Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenlenen ve 2021’deki 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda dereceye giren 17 öğrenci projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student’ta yarıştı. 300 projenin yer aldığı uluslararası yarışmada, Türkiye’den öğrencimiz ilk üçe girerek gümüş ödülün sahibi oldu.
WorldStar Student 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından yalnızca öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması'na ülkemizden öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde her yıl düzenleniyor.
GENÇ TASARIMCILARIMIZ GURUR KAYNAĞI OLDU
Yarışmanın sonucunu değerlendiren ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Katma değerli ihracatın büyük önem taşıdığı bu dönemde katma değeri yüksek olan bir projeyle ödül alan öğrencimizi tebrik ediyorum. Ülke ve sektör olarak gençlerimize ihtiyacımız var. Gençlerimiz de bu yarışmalarda bizleri gururlandırıyor. 300 projenin yer aldığı yarışmada boy gösteren 17 öğrenci projemizi de tek tek tebrik ediyorum. Dernek olarak bu tarz yarışmalarla gençlerimize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
WorldStar Student 2021 kazananları ödüllerini, 4 Mayıs 2022'de Milano'daki ambalaj fuarı sırasında düzenlenecek WordStar Ödül Töreni'nde alacaklar. WorldStar Student 2021 yarışmasında kazanan projeler ve aldıkları ödüller;
|
PROJE
|
ÖĞRENCİ
|
OKUL / BÖLÜM
|
KAZANILAN ÖDÜL
|
Ampul Ambalaj Tasarımı
|
ATAHAN GÖKTÜRK GÜNER
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
GÜMÜŞ ÖDÜL
|
PYNE Hand Wash
|
ÖMER TAHA DÖVER
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
MANSİYON
|
Eyeliner / Şablonlu Stand İkincil Ambalaj
|
ZEYNEP YARAR
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
MANSİYON
|
Mookie
|
BERKE ALİ ALTUNAY
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Fix-Kid Çocuk Vitamin Ambalajı
|
RABİA ARDANUÇ
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Cutton
|
KÜBRA NUR ŞAHİN
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Pizza Kutusu- Eskiye Yenilik Lazım
|
AYŞEN SEVİNÇ
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ / GRAFİK TASARIMI
|
SERTİFİKA
|
Katlanır Bardak Kahve Ambalajı
|
RÜMEYSA ARSLAN
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERİSTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
The Dip of Churros
|
BEYZA NUR KARACA
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ /
ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
4'lü Çay Bardağı Ambalajı
|
PELİN UZUN
|
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
|
SERTİFİKA
|
Günlük Ped Ambalajı
|
ELİF ERSÖZ
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Doritos Cips Kutusu
|
HATİCE EĞERCİOĞLU
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
ZebraVİT
|
EKİM GÜNEY ÖZTÜRK
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
NIVEA Makyaj Temizleme Suyu+Pamuğu
|
MERVE ÇETİN
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Hasat
|
ELİF ERKMEN
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Air//Tooth Paste
|
BURCU ALEYNA BAYINDIR
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM
|
SERTİFİKA
|
Choccomoon
|
FEYZA TÜNTAŞ BİLEN
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ / GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
|
SERTİFİKA
|
ŞENNUR PİŞMAF