Ambalajın ödüllü genç tasarımcıları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) düzenlediği 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın kazananları açıklandı.

ASD'nin açıklamasına göre, derneğin, her yıl Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde düzenlediği yarışmanın kazananları belli oldu.

Seçici kurulun yarışmaya başvuran 85 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 13 çalışma ödüle layık görüldü.

Yarışmayı Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Melike Balkaya, "Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı" projesi ile kazanırken, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Mehmet Ali Seven "SpinMilk" ile ikinci, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Gizem Karataş da "Suntoy" projesi ile üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci bin TL ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı. Kazanan projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında sergilenecek.



- "Öğrenciler hayallerini tasarımlarına yansıttı"



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıttıklarını bildirdi.

Bir ambalajın tasarımının en az içindeki ürün kadar önemli olduğunu ve ürüne değer kattığını kaydeden Sarıbekir, şu ifadeleri kullandı:

"Ambalajlar, duygusal çekiciliğe sahip tasarım ürünleridir. Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Avrasya'nın ambalaj merkezi olma hedefimize daha çok yaklaşacağız. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kazanan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye'yi temsil etme ve burs fırsatı da elde etmiş oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğini düşünüyorum."