Ambalajlayıp dünyaya satacaklar

Gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olarak nitelendirilen CNR Ambalaj İstanbul, 25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında dünya gıda işleme ve paketleme pazarına ev sahipliği yapacak. CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılacak olan bu özel bölümde 50’yi aşkın firmanın ambalaj gıda işleme, paketleme makine ve ekipmanları, tamamlayıcı ambalaja dair 100’lerce ürünü sergilenecek.

CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılacak olan gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması CNR Ambalaj İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Çözümleri Özel Bölümü, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen özel bölüm, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde, 25 - 28 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Avrasya’nın en büyük gıda buluşması

Gıda işleme teknolojileri, gıda paketleme makine ve ekipmanları, oluklu mukavva, kâğıt, karton ambalaj üreticileri, plastik ve esnek ambalaj üreticileri, tamamlayıcı ambalaj ürünlerinin sergileneceği özel bölümde, gıda ve içecek üreticileri bir araya gelecek. 50’yi aşkın firmanın 100’lerce markasına dair ürünlerin tanıtılacağı bu özel bölümü, binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sektör yeni pazarlar keşfedecek

Fuar süresince gerçekleştirilecek B2B iş görüşmeleriyle sektör ihracatına da katkı sağlaması hedeflenen CNR Ambalaj İstanbul, 1 trilyon dolara ulaşan dünya ambalaj pazarına yön verecek. 180 ülkeye yaklaşık 5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türk ambalaj sektörü de fuara damgasını vuracak. Sektörün 10 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefi için de önemli bir platform niteliği taşıyan bu özel bölümün hedef pazarları arasında MENA, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyetlerin yanı sıra Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İran, Hollanda, İtalya, İsrail, Rusya ve Yunanistan yer alıyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.