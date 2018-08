Ambalajlı su pazarı 11,6 milyar litreye ulaştı

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Ambalajlı su pazarının 2017 yılında yaklaşık yüzde 3'lük büyümeyle 11,6 milyar litreye ulaştığı Türkiye, 70 ülkeye su ihracatı gerçekleştiriyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa'da faaliyet gösteren Erikli & Nestle Waters'in Türkiye Genel Müdürü Serdar Seyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ambalajlı su pazarı hacminin 2016 sonu itibarıyla 11,3 milyar litreyi bulduğunu belirtti.

Sektörün geçen yıl da büyümesini sürdürdüğünü anlatan Seyhanlı, "Ambalajlı su pazarı, 2017 yılında yaklaşık yüzde 3'lük büyümeyle 11,6 milyar litreye ulaştı. Bu büyümenin yılbaşında koyduğumuz hedeflerle uyumlu bir büyüme olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Sektördeki toplam ciroya değinen Seyhanlı, "Geçen yıl 5,4 milyar lira olan toplam ciro, 2017 sonu itibarıyla 5,7 milyar liraya ulaştı. Pet, cam ile 19 litre damacanada kişi başına yıllık ortalama tüketim, 2016'da 148 litreyken, 2017'de bu rakam, 149 litreyi buldu." ifadesini kullandı.

- "Su ve içecek sektörlerinde istikrarlı büyüme"

Su ihracatındaki artışa işaret eden Seyhanlı, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016'da 408 bin ton ambalajlı su ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ciro ise 64 milyon doların üzerinde gerçekleşmişti. 2017 yılında ihraç edilen ambalajlı su yaklaşık 448 bin ton ve 70 milyon dolar. TÜİK verilerine göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye olarak 70 ülkeye ambalajlı su ihracatı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ambalajlı su sektöründe açık arayla birinci, toplam alkolsüz içecek sektöründe ise tüketim hacmi bazında ikinci şirket olarak konumlanıyoruz. " diyen Seyhanlı, şu bilgileri verdi:

"Her gün 20 milyon bardaktan fazla tüketilen ürünlerimizle Türkiye'nin her noktasında tüketiciyle buluşuyoruz. Türkiye'den dünyaya en çok su ihracatı yapan ilk 3 şirketten biriyiz. Şu an İngiltere'den Dubai'ye, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. İşimize ve ülkemize yaptığımız yatırımlarla faaliyet gösterdiğimiz ambalajlı su ve içecek sektörlerinde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz."