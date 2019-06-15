Ambarlı Limanı'nda 90 kilogram kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bayram tatilinde Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce sağlanan üst seviyede uluslararası iş birliği sonucu "Türkiye'ye bir konteyner içinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğine" ilişkin istihbarat edinildi.

Konuyla ilgili araştırmalarda, şüpheli konteynerin Türkiye'ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul'a getirileceği belirlendi.

Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran'da şüpheli konteyneri taşıyan gemi Türk kara sularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı.



Söz konusu konteyner tahliye edilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama gerçekleştirildi.



Dedektör köpeğin aşırı tepki verdiği bölgede aracın yasal yükünün arasında gizlenmiş 2 çantada 61,5 kilogram kokain ele geçirildi.



Ambarlı Limanı'nda 6 Haziran'da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir başka aramada, riskli bulunan bir konteynerde de 28,5 kilogram kokain yakalandı.



Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.