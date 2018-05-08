Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Ambarlı Limanı'nda kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen muz yüklü bir konteyner içine gizlenmiş halde 89 kilogram kokain ele geçirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya...

Ambarlı Limanı'nda kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen muz yüklü bir konteyner içine gizlenmiş halde 89 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador çıkışlı bir gemi, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından takibe alındı.

Geminin Ambarlı Limanı'na gelişiyle gümrük muhafaza ekipleri harekete geçerek gemide bulunan ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteyneri kontrol etti.

X-ray taramasına sevk edilen konteynerde operatörlerce gerçekleştirilen tarama sonucunda tavan kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve konteyner gerekli güvenlik önlemleri alınarak arama alanına getirildi.

Narkotik dedektör köpek Emely'nin konteynerin tavanına aşırı tepki vermesi üzerine yük boşaltıldı. Gümrük muhafaza personelince yapılan incelemede, tavandaki gizli bölmede 80 paket halinde 89 kilogram kokain gizlendiği ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ambarlı LimanıGümrük Ve Ticaret BakanlığıKokain
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5