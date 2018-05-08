Ambarlı Limanı'nda kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - İstanbul gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen muz yüklü bir konteyner içine gizlenmiş halde 89 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvador çıkışlı bir gemi, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından takibe alındı.

Geminin Ambarlı Limanı'na gelişiyle gümrük muhafaza ekipleri harekete geçerek gemide bulunan ve muz yüklü olduğu beyan edilen konteyneri kontrol etti.

X-ray taramasına sevk edilen konteynerde operatörlerce gerçekleştirilen tarama sonucunda tavan kısmında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve konteyner gerekli güvenlik önlemleri alınarak arama alanına getirildi.

Narkotik dedektör köpek Emely'nin konteynerin tavanına aşırı tepki vermesi üzerine yük boşaltıldı. Gümrük muhafaza personelince yapılan incelemede, tavandaki gizli bölmede 80 paket halinde 89 kilogram kokain gizlendiği ortaya çıktı. Uyuşturucu maddeye el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.