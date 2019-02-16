"Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi Kuracağız"

AYŞE DİVRİK
"Yurt dışında yapılacak Türk organize sanayi yatırımı" toplantısı TABA-AmCham tarafından Çorlu’da düzenlendi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Ali Osman Akat, ayrıca gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Türk Amerikan İş İnsanları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman AKAT, Türk insanının yabancı markalara olan bağımlılığını vurgulayarak, yerli ürün kullanılması gerekliliğine dikkat çekti. “Daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermeliyiz. Böylece ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır.” ifadelerini kullandı.
"Türk Sanayinin Ürettiği Ürünlere Yönelmeliyiz"
Dövizin artşından dolayı tüketicilerin ticaret ve kişisel alışverişlerini yabancı markalardan yaptıklarını dile getiren Akat, "Halkımız dışa bağlılığını azaltacak ve dövizin yüksek olması ihracatımızı ve imalatımızı daha kaliteli bir şekilde arttıracaktır. Türkiye'de dövizin yüksek gözükmesi, otomatikman ihracat rakamlarımızı ve ticaretimizi daha kullanışlı ve daha fizible hala getirmiştir. Halkımızın gözünden baktığımız zaman da, belli başlı alışkanlıklar yavaş yavaş yerli malına dönmeli yerli ihtiyaçları arttırmalıyız ve Türk sanayisinin ürettiği ürünlere daha çok rağbet ve talep içinde olmalıyız" dedi.
Türkiye - Amerika Ticaretinin Referans Merkezi : TABA - AmCham
Akat, derneğin Türkiye ile Amerika arasında olan ticaret işbirliğinin referans merkezi konumunda olduğunu söyledi.
“Öncelikle Amazon gibi kanallara, internet dünyasına ve onun dışında bildiğiniz gibi süpermarket zinciri olan firmalara hizmet verebilmek için Türk firmalarının orada tanıtımını sağladıklarını aktaran Akat, "Ayrıca, bildiğiniz gibi Türk markasının olgunlaşması ve Türk firmalarının uluslar arası çapta daha büyük pazarda yer alabilmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje, Amerika'da Türk Organize Sanayi bölgesi kurup oradaki Türk firmalarının Amerikan markasıyla Türk markalarının Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok arttırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer alması ve ihracatın arttırılması için çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.
Akat, yaptıkları çalışmalarla geçen yıl 8 milyar dolar civarındaki Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracatını 2-3 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
“Teknoloji temelli ürünler üretemezsen hamallık yaparsın”
TABA – AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu Uluslararası arenayı takip edip, gerekli şekilde adapte olmanın önemine vurgulayarak, “Teknoloji temelli ürünler üretemezsen hamallık yaparsın. Uluslararası pazara yönelik katma değeri yüksek uç ürünler üretmeliyiz. Yeni dönüşüme adapte olup; sisteme, gelişime, pazar payına ayak uyduracak alt yapıyı oluşturmalıyız.” diye konuştu.
"Yurt dışında yapılacak Türk organize sanayi yatırımı" toplantısı TABA-AmCham tarafından Çorlu’da düzenlendi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Ali Osman Akat, ayrıca gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Türk Amerikan İş İnsanları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman AKAT, Türk insanının yabancı markalara olan bağımlılığını vurgulayarak, yerli ürün kullanılması gerekliliğine dikkat çekti. “Daha çok sanayiye ve üreticiye hatta son kullanıcıya destek vermeliyiz. Böylece ihracatımız ve yerli sanayimizdeki iç piyasamızdaki verimlilik ve katkı da artacaktır.” ifadelerini kullandı.
"Türk Sanayinin Ürettiği Ürünlere Yönelmeliyiz"
Dövizin artşından dolayı tüketicilerin ticaret ve kişisel alışverişlerini yabancı markalardan yaptıklarını dile getiren Akat, "Halkımız dışa bağlılığını azaltacak ve dövizin yüksek olması ihracatımızı ve imalatımızı daha kaliteli bir şekilde arttıracaktır. Türkiye'de dövizin yüksek gözükmesi, otomatikman ihracat rakamlarımızı ve ticaretimizi daha kullanışlı ve daha fizible hala getirmiştir. Halkımızın gözünden baktığımız zaman da, belli başlı alışkanlıklar yavaş yavaş yerli malına dönmeli yerli ihtiyaçları arttırmalıyız ve Türk sanayisinin ürettiği ürünlere daha çok rağbet ve talep içinde olmalıyız" dedi.
Türkiye - Amerika Ticaretinin Referans Merkezi : TABA - AmCham
Akat, derneğin Türkiye ile Amerika arasında olan ticaret işbirliğinin referans merkezi konumunda olduğunu söyledi.
“Öncelikle Amazon gibi kanallara, internet dünyasına ve onun dışında bildiğiniz gibi süpermarket zinciri olan firmalara hizmet verebilmek için Türk firmalarının orada tanıtımını sağladıklarını aktaran Akat, "Ayrıca, bildiğiniz gibi Türk markasının olgunlaşması ve Türk firmalarının uluslar arası çapta daha büyük pazarda yer alabilmesi için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje, Amerika'da Türk Organize Sanayi bölgesi kurup oradaki Türk firmalarının Amerikan markasıyla Türk markalarının Türk firmalarının kendi marka değerlerini daha çok arttırıp Amerikan pazarında pasta payında daha büyük yer alması ve ihracatın arttırılması için çalışmalar sürdürüyoruz." diye konuştu.
Akat, yaptıkları çalışmalarla geçen yıl 8 milyar dolar civarındaki Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracatını 2-3 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
“Teknoloji temelli ürünler üretemezsen hamallık yaparsın”
TABA – AmCham Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bayram Ali Bayramoğlu Uluslararası arenayı takip edip, gerekli şekilde adapte olmanın önemine vurgulayarak, “Teknoloji temelli ürünler üretemezsen hamallık yaparsın. Uluslararası pazara yönelik katma değeri yüksek uç ürünler üretmeliyiz. Yeni dönüşüme adapte olup; sisteme, gelişime, pazar payına ayak uyduracak alt yapıyı oluşturmalıyız.” diye konuştu.