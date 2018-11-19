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Amerika'dan yeni Kuzey Kore yaptırımı

- ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yaptırımların delinmesi için yardım ettiği gerekçesiyle bir Güney Afrika vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı

Amerika'dan yeni Kuzey Kore yaptırımı
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WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kuzey Kore'ye, yaptırımları delmesi için yardım ettiği gerekçesiyle Rus asıllı bir Güney Afrika vatandaşını yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya doğumlu Güney Afrika vatandaşı Vladlen Amtchentsev'e, Pyongyang yönetimi adına sürdürdüğü gayrimeşru faaliyetler gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Amtchentsev'in Kuzey Kore'ye ABD yaptırımlarını delmek konusunda danışmanlık yaptığı ve petrol alımına yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, bu kişinin halihazırda yaptırım listesinde bulunan Velmur Management isimli şirketle ilişkisi bulunduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreYaptırım
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