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Amerikalı avcıların "Huğlu" tüfeğine ilgisi artıyor

- Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde, arazinin tarıma elverişsiz olması nedeniyle silah sanayisinden geçimini sağlayan mahallelinin bir araya gelerek kurduğu kooperatifte üretilen av tüfeği, ABD başta olmak üzere 50 ülkeye gönderiliyor - İhracatın yüzde 80'inin yapıldığı ve her geçen yıl talebin arttığı ABD'deki avcılar, tüfeği işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih ediyor - Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdussamet Güzel: - "Yıllık üretimimizin yüzde 70'ini yurt dışına gönderiyoruz. Bu yıl oldukça güzel. Yıl sonuna da güzel bir şekilde ilerliyoruz. İhracatta 2017'deki 8 milyon dolarlık rakamı şimdiden yakaladık. Bu yıl ihracatımız daha da artacak. Yüzde 25'lik artışla 10 milyon doları bulacağız"

Amerikalı avcıların
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KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu kooperatifte üretilen av tüfeğinin ihracatı her geçen yıl artıyor.

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen Konya'nın Beyşehir ilçesi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma yükseldi.

İlçenin Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içerisinde teknolojinin de etkisiyle sektörün gelişmesine imkan sağladı.

Üreticilerin bir araya gelerek kurduğu kooperatiflerle; 12, 16, 20, 28 ve 36 kalibrelik, 51, 55, 66, 68, 71 ve 76 santimetre namlu uzunluğuna sahip "tek kırma", "çifte", "süperpoze", "otomatik" ve "yarı otomatik" modelinde av tüfeği imal ediliyor.

- Mahalle göç alıyor

İlçedeki 1 kooperatif, 9 şirket ve 17 şahıs firmasının üretim gerçekleştirdiği sektörde, yılda 100 bine yakın tüfek üretiliyor.

Tarıma elverişsiz arazi koşulları nedeniyle silah sanayisinden geçimini sağlayan mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ise 17 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Kooperatif, 548 üye ve 450 çalışanıyla ürettiği tüfeklerin yüzde 70'ini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa'dan Norveç'e, Lübnan'dan Botsvana'ya, Şili'den Filipinlere kadar 50'nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor. İhracatın yaklaşık yüzde 80'i ABD'ye gerçekleştiriliyor.

Kooperatifte üretilen Huğlu tüfeği; işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdussamet Güzel, AA muhabirine, mahallede silah üretiminde yaklaşık bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Kooperatifin ortaklarının yanı sıra 450 çalışanıyla üretimde olduğunu anlatan Güzel, "Bunların bir kısmı personel bir kısmı da üyelerimiz şeklinde istihdam ediliyor. Çevre ilçelerden istihdam ettiğimiz kişiler var. Mahalleler göç veriyor ama bizde tersine bir durum söz konusu. Burada istihdam olanağı var. Mahallemizde ciddi iş gücü potansiyeli var. " diye konuştu.

- "En fazla ihracat yaptığımız ülke ABD"

Güzel, yıllık 50 bin adet yivsiz av tüfeği üretim kapasitesiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık üretimimizin yüzde 70'ini yurt dışına gönderiyoruz. Bu yıl oldukça güzel. Yıl sonuna da güzel bir şekilde ilerliyoruz. İhracatta 2017'deki 8 milyon dolarlık rakamı şimdiden yakaladık. Bu yıl ihracatımız daha da artacak. Yüzde 25'lik artışla 10 milyon doları bulacağız. Yaklaşık 50 ülkeye ihracatımız var. Bu sayı da artacak. En fazla ihracat yaptığımız ülke ABD'dir. ABD'de avcılık çok yaygın ve yaban hayatına da müsait. Birçok avcının elinde Türk silahlarını görmeniz mümkün. Bu ülkeden talep, her yıl artarak devam ediyor. Yurt içi piyasasına da ciddi oranda satışlarımız var. Bu yıl yurt iç piyasası da çok iyi, av sezonu açıldı ve satışlarda artış var. Yurt içine 15 bin adet civarında satışımız var."


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ABDAv TüfeğiBeyşehirHuğlu
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