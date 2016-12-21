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Amerikalı fondan Koza'da hisse satışı

İSTANBUL (AA) - Amerikalı VanEck Associates Corporation, Koza Altın İşletmeleri AŞ'deki 2 milyon 485 bin 54 adet payını sattığını duyurdu.VanEck Associates Corporation'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, "16 Aralık 2016 tarihinde Koza Altın...

Amerikalı fondan Koza'da hisse satışı

İSTANBUL (AA) - Amerikalı VanEck Associates Corporation, Koza Altın İşletmeleri AŞ'deki 2 milyon 485 bin 54 adet payını sattığını duyurdu.

VanEck Associates Corporation'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, "16 Aralık 2016 tarihinde Koza Altın İşletmeleri AŞ payları ile ilgili olarak 15,7492 ve 15,7489 TL fiyatlarından 2 milyon 485 bin 54 adet satış işlemi ortaklığımızın yönettiği yatırım fonları VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ve VanEck Vectors Junior Gold Minors UCITS ETF adına ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda, Koza Altın İşletmeleri AŞ'deki toplam oy haklarımız 16 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yüzde 5 sınırının altına düşmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, işlem sonrası sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki payının yüzde 3,45'e gerilediği bildirildi.

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KAPKoza Altın İşletmeleriVan Eck Associates Corporation
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