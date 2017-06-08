Amerikalıların serveti ilk çeyrekte arttı

WASHINGTON (AA) – ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikalıların toplam mal varlığının bu yılın ilk çeyreğinde 2016'nın son çeyreğine göre yüzde 1,4 artarak 94,8 trilyon dolara çıktığını bildirdi.



Fed’in “ABD’nin Finansal Hesapları” raporuna göre, ülkede hane halkı toplam serveti 94,8 trilyon dolara yükseldi.



Böylece yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artan toplam hane halkı servetinde, Amerikan hisse senetlerinin ocak-mart döneminde toplam 1,3 trilyon dolar değer kazanması etkili oldu. Buna ilaveten, ülkedeki gayrimenkullerin toplam değeri 499 milyar dolar arttı.



Uzmanlar, Amerikalıların mal varlıklarının artmasının ekonominin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan tüketici harcamalarını destekleyebileceğini öngördü.



- Federal borçlar azaldı



Raporda, ayrıca Amerikan hane halkı toplam borçlarının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 3,2 arttığı kaydedildi. Borçların artmasında başta mortgage olmak üzere tüketici kredilerinin yüzde 3 artmasının etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan federal hükümetin toplam borcunun yılın ilk üç ayında bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3 azalması dikkati çekti. Eyalet ve şehir gibi yerel yönetimlerin toplam borcu ise aynı dönemde yüzde 3,5 gerileme kaydetti.

