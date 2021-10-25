Amerika’nın en iyi yatak markasının lisanslı üreticisi oldu

Doğru yatak seçimi konusunda dünyadaki başarılı örneklerle iş birliği yapılmasının önemini vurgulayan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, uyku kültürünün gelişmesini sağlamak adına yapılan çalışmaların oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

ŞİRKETİMİZİN DNA’SI İLE OLDUKÇA UYUMLU

Kurulduğu günden itibaren yatak uzmanı kimliği ile ön plana çıktıklarının altını çizen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Marka olarak ilk günden beri tüketicilerimizi doğru yatak ve sağlıklı uykuyla buluşturma misyonuyla çalışıyoruz. Bu noktada tıpkı bizim gibi düşünen ve yıllardır kitlelerin zihninde bizimle aynı izleri bırakan Spring Air International markasıyla bir anlaşma yaptık. İşbir Yatak ve Spring Air’ın hem kurum kültürü hem de şirket DNA’ları birbiriyle oldukça uyuşuyor. Bu benzerlik, yapacağımız çalışmaların artan bir verimle devam edeceğini bizlere gösteriyor.

İşbir Yatak olarak bizim yıllara dayanan bir “yatak uzmanı” kimliğimiz var. Bu kimliğimiz sayesinde bize her zaman güvenen müşterilerimiz bulunuyor. Biz de bu güveni yepyeni bir boyuta taşımak adına dünyanın en önemli üreticileriyle işbirliği yapmaya devam ediyoruz. İmzaladığımız bu lisans anlaşması ile vatandaşlarımızın yanı sıra yakın coğrafyamızdaki tüm tüketicilerimize daha geniş bir ürün gamıyla hitap edeceğiz.” diye konuştu.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER İLE SEKTÖRDE ÖNCÜ

İşbir Yatak, ‘Dünyada gelişen teknolojiyi sektöre adapte etme’ konusunda üretmiş olduğu üstün teknoloji yataklar ile Türkiye’de önemli bir konumda yer alıyor. Sektörde inovatif yaklaşımları ile çalışmalar yürüten marka, NASA tarafından uzay teknolojisi olarak kabul edilen basınç azaltıcı visco teknolojisini yataklarında kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına taşıyan markalardan biri oldu. Bunun yanı sıra, uyku sağlığını artırmaya yönelik geliştirdiği özel patentli polimer yay teknolojisi, nano-teknoloji gibi yenilikleri ürünleriyle buluşturan marka, geçtiğimiz aylarda adını duyurduğu Safe Sleep Tunnel-Hijyen Tüneli Teknolojisiyle Türkiye ve dünyada bir ilke imza atmıştı.

SPRING AIR 100 YILI AŞKIN SÜREDİR FAALİYET GÖSTERİYOR

1926'da, Woburn-Massachusetts’te kurulan Spring Air International, ABD'nin en iyi 20 yatak üreticisinden biri ve yaygın olarak tanınan bir yatak markasıdır. Kalite, güven ve dürüstlük ilkelerine sadık kalan marka, perakende müşterilerine tüm ABD'de hizmet vermektedir. Ayrıca uluslararası ağı sayesinde yaklaşık 50 ülkede tüketicileriyle buluşmaktadır.