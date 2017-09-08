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Amerika'ya balık satmak için Dominik'e çiftlik kurdu

- Levrek ve çipura ihracatçısı firma, Amerika pazarına taze balık gönderebilmek için Dominik Cumhuriyeti'nde çiftlik kurdu - Şirketin Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Müdürü Ilgaz: - "Bu yıl pilot ölçekli olarak yaklaşık bin tonluk üretimle başlayacağız. Beş yıllık süreçte 100 milyon dolara kadar çıkacak bir yatırım planımız var"

Amerika'ya balık satmak için Dominik'e çiftlik kurdu

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Deniz ve havayoluyla girdiği Amerika pazarında hızla büyüyen Türk su ürünleri şirketleri, Atlas Okyanusu'nda balık çiftliği yatırımlarına başladı.

Türkiye çipura ve levrek ihracatının önemli bölümünü yapan firma, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına çipura ve levrek satışını artırmak için Dominik Cumhuriyeti kıyılarında balık çiftliği kurdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde büyütülen yaklaşık 1 milyon çipura ve levrek yavrusu, başkent Santa Domingo açıklarındaki balık çiftliğine özel bir lojistik organizasyonuyla taşındı.

Oksijen tüpleriyle desteklenen özel plastik kutuların içinde Milas'tan karayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na, oradan da havayoluyla Santo Domingo'ya yolculuk eden yavrular, bu ülkede kurulan kara tesislerinde 15 gram olana kadar büyütüldü.

Daha sonra Karayip Denizi'nde kurulan kafeslere alınan yavrular, 1 yıllık büyütme işlemi sonrası ABD, Brezilya, Arjantin ve Kanada gibi pazarlarda satışa sunulacak.

- "Entegre tesis kuracağız"

Firmanın Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Müdürü Serkan Ilgaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yurtdışı tesislerini 3 yıl önce Arnavutluk'ta alabalık çiftliğiyle açtıklarını, yakın zamanda Moritanya'da balık unu fabrikasını da devreye soktuklarını belirterek son olarak Amerika pazarı için Atlas Okyanusu'nun diğer ucunda balık çiftliği kurmaya karar verdiklerini ifade etti.

Bölgede yatırıma en uygun ülke olarak gözüken Dominik Cumhuriyeti'nde 5 milyon dolar yatırımla kurdukları 36 dönümlük çiftliğin o bölgenin tek balık üretim tesisi olduğuna işaret eden Ilgaz, şu bilgileri verdi:

"Burayı bir basamak olarak kullanıp kuzey ve güney Amerika pazarlarına daha çok girmek istiyoruz. Bu yıl pilot ölçekli olarak yaklaşık bin tonluk üretimle başlayacağız. 5 yıllık süreçte 100 milyon dolara kadar çıkacak bir yatırım planımız var. Gelecekte orada entegre hale geleceğiz. Yani kuluçkahane, yem fabrikası, paketleme tesisi olan bir sistem kuracağız. Oradan Amerika ve Latin Amerika ülkelerine hızlı bir şekilde balık akışı başlayacak. Önümüzdeki süreç için 20 bin tonluk üretim hedefimiz, 200 milyon dolarlık satış hedefimiz var."

Gelecekte levrek ve çipuranın yanında okyanus balıklarının da üretimini yapmak istediklerini dile getiren Ilgaz, Amerika çevresinde çiftlik yatırımlarının artması halinde Avrupa pazarının lideri konumundaki Türk balıkçılık sektörünün bu başarısını dünya geneline taşıyabileceğine dikkat çekti.

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