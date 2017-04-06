Anadolu Ajansı 97 yaşında

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Anadolu Ajansı (AA), birçok dilde yaptığı yayınlarla yatırımcıların ve diğer ekonomi aktörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi akışını gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, AA'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Ajans’ın tarihi bir asra yaklaşırken, dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Türk basınının gelişmesine öncülük eden AA'nın, etik, doğru, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışı ile yaşananları tüm dünyaya duyurarak sadece Türkiye’nin değil, bölgesinin de sesi olduğunun altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, birçok dilde yaptığı yayınlarla yatırımcıların ve diğer ekonomi aktörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi akışını gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Anadolu Ajansı'nın 97’nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarına başarılar dilerim."