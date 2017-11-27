Anadolu Ajansına

ANKARA (AA) - Güvenilir, tarafsız, etik, hızlı habercilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Anadolu Ajansı (AA) Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara'nın "En"leri ödülüne layık görüldü.

"Ankara'nın 'En'leri Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Törende, 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, "En Köklü 5 Firma" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gelir Vergisi kategorisinde, Mustafa Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Onur Çetinceviz, Avni Ulutaş ve Osman Tan ödüle layık görüldü.

Kurumlar Vergisi kategorisinde Ziraat Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi ödül aldı.

İstihdamın "En"leri ödülü ise TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve PARK Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne verildi.

İhracatın "En"leri kategorisinde ise ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi, MAN Türkiye Anonim Şirketi ve HEMA Exim Ticaret Anonim Şirketi ödül aldı.

"En Hızlı Büyüyenler" kategorisinde Mechsoft Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi, Abfen Farma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Optima Mühendislik Limited Şirketi, Qzens Mobilya Dekorasyon İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve GSL Mühendislik Müşavirlik Ticaret Limited Şirketi ödüle layık görüldü.





İSO'nun ilk 500 sıralamasında Ankara'dan en üst sıralarda yer alan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, MAN Türkiye Anonim Şirketi, ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Ankara'nın "En"leri ödülü verildi.





"En Köklü 5 Firma" kategorisinde Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Balkanoğlu Kollektif Şirketi, UMAT- Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ödüle layık görüldü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi

Öte yandan, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ATO tarafından Türkari resim sanatıyla yapılmış bir tablo hediye edildi. Verilen bilgiye göre, Türkari ustası Bülent Özgen tarafından yapılan tabloda üç kıta arasında mal ve kültür alışverişi yapılan ilk büyük uluslararası sahanlık olan İpek Yolu anlatılıyor. Eserde, İpek Yolu güzergahı üzerindeki etkinlikler, toy töreni, güreş, cirit oyunu, Selçuklu kervansarayları, türbeler ve Türk-İslam mimarisinin en başta gelen eserlerinden biri olan Tac Mahal resmediliyor. "Çerçeve kırmak" adı verilen geleneğin kullanıldığı resimde, bir şahıs veya objenin çerçevenin dışına taşmasıyla, o konunun arka planda sonsuza kadar devam edeceği farz ediliyor. Eserde, üç tablo yan yana konularak, İpek Yolu serüveninin sonsuza kadar devam edeceği görüşü vurgulanmak isteniyor.