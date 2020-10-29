Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kampanya somali Başbakan Yıldırım Kurban Bayramı şanlıurfa
Dünyaya ulaştıracak
Dünyaya ulaştıracak
Lidere 3 ödül birden
Lidere üç ödül birden
Üst yönetime atandı
Üst yönetime atandı
Bisiklet tutkunlarına müjde
Bisiklet tutkunlarına müjde
e-imza dijitalde
Artık dijitalde

Anadolu başladı şimdi Asya'nın şefi olacak

Anadolu’nun, bereketli topraklarından başlayarak sınırları aşan bir lezzet hikayesinin temsilcisi olan Türk Şef Sidar Budak markasını yurt dışında büyütmeye devam ediyor.

Anadolu başladı şimdi Asya'nın şefi olacak

Daha önce Türkiye ve Arabistan olmak üzere Türkiye’de 10, Arabistan’da dört adet steak house açan Sidar Budak yeni yatırımını Türki Cumhuriyet’lerine yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de kurduğu Beeves Grill& Brasserie markasıyla İstanbul’da Kartal, Kurtköy, Ataşehir Nişantaşı, ArabistanRiyat ve online’daEtin En İyisi e-kasap platformunun sahibi olan Şef Sidar Budak, yeni yatırımlarını anlattı. Budak, ‘’Özbekistan’nın başkenti Taşkent’tebüyük bir üretimhane kurarak, burada Beeves Grill&Brassaire konseptiyle hizmet veren restoranlar, patisseriedükkânları açacağız, satış zincirleri oluşturup, zincir marketlerde satılmak üzere ekşi mayalı ekmekler, çiğ hamburger ve et paketleri yapacağız. Ayrıca bölgeye tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak yeni yatırımlar yapacağız, bunun için 2 milyon dolarlım bir bütçe ayırdık” dedi.

Organik ve katkısız hayvan yemi yetiştirecek, Orta Asya Cumhuriyetleri’nde kendi üretim hanelerini açacak.

Bölgede yaptığı incelemelerle birlikte ülkenin iyi et kültürü ve angus cinsi hayvanlara sahip olduğunu da dile getiren Türk şef, Taşkent’te iki büyük çiftlikle anlaşma yaptıklarını, organik besi programları dahilinde doğal ve katkısız hayvan yemi yetiştireceklerini, aynı zamanda et üretimi yapacaklarının müjdesini verdi.

Ülkede kasap kültürünün gelişmediğini, o nedenle de bir üretim tesisi kurmanın şart oluğunu, bu tesisin hem kendi restoranlarına hem de diğer otel ve restoranları içinde et tedariklerini sağlayacağını aktaran Budak, “Türkiye de ve dünyada yer alan tüm restoranların, şeflerin, otellerin en büyük problemleri, iyi bir et tedarikçisi bulamamaktan kaynaklanıyor. Sahip olduğumuz 40 yıllık tarım, hayvancılık ve üretim bilgileriyle sektördeki bu açığı da kapatacağız” şeklinde konuştu.

35 milyona hizmet verecek

Başkenti Taşkent 8, toplamda ise 35 milyonluk bir nüfusa sahip Özbekistan’daki yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini, bölgenin gelişim ve ilerlemeye açık olduğunu da sözlerine ekleyen Türk şef, 2 milyon dolarlık yatırımının yanı sıra, üretim güçlerinin çok fazla olduğunu ve asıl hedefinin Türk üretim gücüyle birlikte, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu gelişme ve yenilikleri tüm Orta Asya Cumhuriyetleri’ne ulaştırmak olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜRK ET ŞEFİ2 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE YENİ YATIRIMSidar Budak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.