Anadolu'da başladı şimdi Asya'nın şefi olacak

Daha önce Türkiye ve Arabistan olmak üzere Türkiye’de 10, Arabistan’da dört adet steak house açan Sidar Budak yeni yatırımını Türki Cumhuriyet’lerine yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’de kurduğu Beeves Grill& Brasserie markasıyla İstanbul’da Kartal, Kurtköy, Ataşehir Nişantaşı, ArabistanRiyat ve online’daEtin En İyisi e-kasap platformunun sahibi olan Şef Sidar Budak, yeni yatırımlarını anlattı. Budak, ‘’Özbekistan’nın başkenti Taşkent’tebüyük bir üretimhane kurarak, burada Beeves Grill&Brassaire konseptiyle hizmet veren restoranlar, patisseriedükkânları açacağız, satış zincirleri oluşturup, zincir marketlerde satılmak üzere ekşi mayalı ekmekler, çiğ hamburger ve et paketleri yapacağız. Ayrıca bölgeye tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak yeni yatırımlar yapacağız, bunun için 2 milyon dolarlım bir bütçe ayırdık” dedi.

Organik ve katkısız hayvan yemi yetiştirecek, Orta Asya Cumhuriyetleri’nde kendi üretim hanelerini açacak.

Bölgede yaptığı incelemelerle birlikte ülkenin iyi et kültürü ve angus cinsi hayvanlara sahip olduğunu da dile getiren Türk şef, Taşkent’te iki büyük çiftlikle anlaşma yaptıklarını, organik besi programları dahilinde doğal ve katkısız hayvan yemi yetiştireceklerini, aynı zamanda et üretimi yapacaklarının müjdesini verdi.

Ülkede kasap kültürünün gelişmediğini, o nedenle de bir üretim tesisi kurmanın şart oluğunu, bu tesisin hem kendi restoranlarına hem de diğer otel ve restoranları içinde et tedariklerini sağlayacağını aktaran Budak, “Türkiye de ve dünyada yer alan tüm restoranların, şeflerin, otellerin en büyük problemleri, iyi bir et tedarikçisi bulamamaktan kaynaklanıyor. Sahip olduğumuz 40 yıllık tarım, hayvancılık ve üretim bilgileriyle sektördeki bu açığı da kapatacağız” şeklinde konuştu.

35 milyona hizmet verecek

Başkenti Taşkent 8, toplamda ise 35 milyonluk bir nüfusa sahip Özbekistan’daki yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini, bölgenin gelişim ve ilerlemeye açık olduğunu da sözlerine ekleyen Türk şef, 2 milyon dolarlık yatırımının yanı sıra, üretim güçlerinin çok fazla olduğunu ve asıl hedefinin Türk üretim gücüyle birlikte, tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğu gelişme ve yenilikleri tüm Orta Asya Cumhuriyetleri’ne ulaştırmak olduğunu söyledi.