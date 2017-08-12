Anadolu Grubu Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisi açılış töreni

ISPARTA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnanıyorum ki 10-15 yıl içeresinde en önemli ürünümüz bu (tarım ürünleri) olacaktır. Çünkü biz Türkiye'yi biliyoruz, Türkiye'nin tarımını biliyoruz, Türkiye'nin yatırımcısını biliyoruz." dedi.

Anadolu Grubu'nun Isparta'daki iki yeni meyve suyu tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu ile Türkiye'nin cennet bir ülke olduğunu belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak toprağın, suyun, içeceğin, güvenli gıdanın ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydeden Fakıbaba, "İnanıyorum ki 10-15 yıl içeresinde en önemli ürünümüz bu olacaktır. Çünkü biz Türkiye'yi biliyoruz, Türkiye'nin tarımını biliyoruz, Türkiye'nin tarımını biliyoruz." diye konuştu.

Üreticilere ve yatırımcılara müthiş bir saygı ve sevgileri bulunduğunu belirten Fakıbaba, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hem de bakan olarak özel sektörün her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını vurguladı.

Fakıbaba, "Biz hem üreticimizin hem sanayicimizin hem de tüketicimizin hep yanında olacağız. Sağlıklı gıdanın ve sağlıklı içeceğin çok önemli olduğunun farkındayız." dedi.

- Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özilhan

Açılış töreninde konuşan Anadolu Grubu, Anadolu Etap ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da Anadolu Grubu olarak 19 ülkede 60'ın üzerinde üretim tesisi ve 25 milyar lirayı aşan cirolarıyla Türkiye'nin bayrağını dünyada gururla dalgalandırdıklarını bildirdi.

Özilhan, Anadolu Grubu olarak kazandıklarını bu toprakların gelişmesi için kullanmayı ilke edindiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Anadolu Grubu olarak ülkemiz için katma değer yaratmak için çalışıyor, ara vermeden üretiyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz Migros ve Kipa yatırımlarımızla 70 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Yüz binlerle ifade edilecek bir ekosistemi yürütüyoruz. Gururla ifade etmeliyim ki 2016 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince devlete intikali sağlanan vergilerle merkezi bütçe geliri gerçekleşmelerinin yüzde 1,4'ünü oluşturdu. Her yıl grup olarak faaliyet coğrafyamızda ortalama 500 milyon dolar değerinde organik yatırım gerçekleştiriyoruz. Son 2 yılda 1 milyar doları aşan yatırım yaptık. Bu inancımızın sonucu olarak Ispartamıza yaptığımız yatırımlarla Anadolu Etap'ın ülkemizdeki 3'üncü meyve suyu üretim tesisini ve Coca Cola'nın Türkiye'deki 10'uncu fabrikasını hizmete alıyoruz."

Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde 25 bin dekar arazi üzerinde kurulu 7 çiftlik ve 3,5 milyon dikili meyve ağaçları bulunduğunu anlatan Özilhan, Mersin ve Denizli'de bulunan meyve suyu konsantre fabrikasında 2016 yılında 3 bine yakın köyden tedarik ettikleri 180 bin ton meyveyi işleyerek, Türkiye'de en fazla meyve işleyen fabrika olduklarını ifade etti.

Bugün açılışı yapılan tesise 35 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktaran Özilhan, bu yatırımla şirketleri Anadolu Etap'ın 350 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaştığını bildirdi.

- Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent

The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 10'uncu tesisleri olan Coca Cola İçecek Isparta fabrikasını ve Anadolu Etap şirketinin Isparta meyve suyu fabrikasını eş zamanlı olarak açmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Coca Cola sistemi olarak Türkiye pazarına girdikleri 64 yıldan bugüne Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine şahitlik yaptıklarını kaydeden Kent, sadece şahitlik etmekle kalmadıklarını şirket olarak ortaklarıyla Türkiye'nin potansiyeline olan güçlü inançla yatırımlarına yatırımlarına hızla devam ettiklerini vurguladı.

Ortakları Coca Cola İçecek ile Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandığına işaret eden Kent, büyümenin lokomotifi olmaya da devam edeceklerini kaydetti.

Kent, "Son yıllarda Coca Cola sistemi olarak Türkiye'de meyve yetiştiriciliği ve üretiminin de en önemli destekleyici konumuna geldiğimizi açıklamak bana ve ortaklarıma büyük gurur vermektedir. Ürünlerimizde kullandığımız meyve benzeri tarım kaynaklı 150 bine yakın çiftçiye gelir imkanı sağlamaktayız." diye konuştu.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'li milletvekilleri, şirket yöneticileri ile çok sayıda iş adamı da katıldı.