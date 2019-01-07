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Anadolu Isuzu'da üst düzey atama

Şirketin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Selda Çelik atandı

Anadolu Isuzu'da üst düzey atama
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İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine 2005'ten bu yana Anadolu Grubu'nda çalışan Selda Çelik getirildi.
Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu bünyesine 10 Temmuz 2017'de katılan Selda Çelik, 2019 yılı itibarıyla şirketin kurumsal iletişim, pazarlama, bayi ağı yönetimi ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çelik, Anadolu Grubu'nda ilk olarak 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye'de Pazarlama Uzmanı olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yöneticilik görevlerini üstlenen Selda Çelik, 2017'de Anadolu Isuzu'ya geçti.

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Anadolu Isuzu
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