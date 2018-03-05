Anadolu Isuzu'dan tarihi rekor! Anadolu Isuzu, 2017 yılında 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaştı ve 14. Midibüs şampiyonluğunu ilan etti.

Midibüs ve otobüs üretimleriyle Türkiye’nin ihracat yıldızlarından biri olan Anadolu Isuzu, hem kendi ihracat tarihinin rekor ciro düzeyine ulaştı, hem de 14. kez midibüs şampiyonluğunu ilan etti.

2017 yılında 700 adet ticari araç ihracatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, toplamda 64.378.719 Euro’luk ihracat gelirine sahip olarak tüm zamanların en yüksek ihracat cirosuna ulaştı. Faaliyette bulunduğu yurtdışı pazar sayısı bugün 30’un üzerinde olan Anadolu Isuzu’yu global anlamda başarıya taşıyan segment ise midibüs sınıfı. Hem turizm, hem halk ulaşımı, hem de servis taşımacılığı konusunda Türkiye’de olduğu kadar yurt dışı pazarlarında da çok tercih edilen Isuzu Turkuaz, 14. şampiyonluğun alınmasını sağlayan araçların başında geliyor.

Toplam ihracatının yüzde 80’ini Litvanya ve Romanya başta olmak üzere Fransa, Bulgaristan, Tacikistan, Polonya, İtalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti ve İsrail gibi ülkelere yapan Anadolu Isuzu, distribütör değişiklikleri, servis yapılanması ve satış sonrasındaki başarılarıyla ihracat pazarlarında daha fazla tercih edilir bir konuma ulaştı.



Anadolu Isuzu’nun 23 yıllık ihracat tarihinde rekor düzeye ulaşmasını sağlayan araçlardan Turkuaz 181 adet, Citibus 173 adet, Citiport 127 adet, Novociti 123 adet, Visigo 38 adet ihraç edildi. Kamyon grubunda ise 12 adet ihracat satışı gerçekleştirildi.

Gelecek yıllarda ihracatta agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60’a yakın ülkede güçlü yapılanmasını devam ettirecek.