Anadolu Isuzu'dan 6 ayda 376 araç ihracı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, yılın ilk 6 ayında yurt dışına 376 araç satışı gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.

Anadolu Isuzu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket ilk 6 ayda yurt dışına 174 otobüs ve 202 midibüs ihraç etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası olan Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaşıp, aynı zamanda 14'üncü midibüs şampiyonluğunu elde etmişti.

Yılın ilk yarısında da en yakın rakibinden 167 adet daha fazla araç satan Anadolu Isuzu'nun 2018 yılı ilk 6 aylık satış oranları, 2017 yılına göre otobüs segmentinde yüzde 112 büyürken, midibüs segmentinde ise yüzde 28'lik bir büyüme grafiği sergiledi.



Otobüs ve midibüs segmentlerinde toplam yurt dışı satışlarında geçen seneye göre yüzde 57 büyüme gerçekleştiren Anadolu Isuzu, en son Temmuz ayında 104 araçlık Romanya Köstence Belediye ihalesini kazanarak ihracat pazarlarında tarihinin en yüksek adetli araç ihale sözleşmesini imzaladı.