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Anadolu Isuzu'dan faiz kampanyası

- Anadolu Isuzu'nun Kasım ayı faiz kampanyası kapsamında 50 bin liraya 12 ay 0 faiz tüketiciyle buluşacak

Anadolu Isuzu'dan faiz kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu'nun Kasım ayı faiz kampanyası kapsamında 50 bin liraya 12 ay 0 faiz uygulanacak.

Anadolu Isuzu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket ticari araçlarda avantajlı faiz kampanyasını hayata geçiriyor.

Kampanya kapsamında 50 bin liraya 12 ay 0 faiz uygulanırken yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e düşmesiyle de Isuzu marka araçlar çok daha avantajlı hale geliyor.

Kasım ayı boyunca devam edecek olan kampanyaya kamyon ve kamyonet modellerinin yanı sıra Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max de dahil olurken, 1.9 litrelik motoru ile sağladığı vergi avantajına ek olarak, bu kredi kampanyasıyla daha da avantajlı duruma gelen Isuzu D-Max, segmentinde öne çıkacak.

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Anadolu IsuzuFaiz Kampanyası
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