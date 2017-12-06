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Anadolu Isuzu'dan sipariş açıklaması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin İsrail distribütörü Universal Trucks Israel Ltd'den yaklaşık 18,6 milyon avro tutarında bir sipariş alındığını bildirdi.Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ...

Anadolu Isuzu'dan sipariş açıklaması

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin İsrail distribütörü Universal Trucks Israel Ltd'den yaklaşık 18,6 milyon avro tutarında bir sipariş alındığını bildirdi.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İsrail distribütörümüz Universal Trucks Israel Ltd.'nin kazanmış olduğu bir ihale kapsamında distribütörümüzden yaklaşık 18,6 milyon avro tutarında bir sipariş alınmış ve teslimata ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatlara 2018 yılı içerisinde başlanması ve teslimatların 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." denildi.

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