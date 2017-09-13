Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Anadolu Markalar Birliği kuruldu

- Anadolu Markalar Birliği Başkanı Altunç: - "Anadolu'daki markaların dünyada itibarlı hale gelmesi için çalışacağız"

Anadolu Markalar Birliği kuruldu

ANKARA (AA) - Anadolu'daki markaların dünyada itibarlı hale gelmesi amacıyla Anadolu Markalar Birliği kuruldu.

Anadolu Markalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin kuruluşuna yönelik genel kurul, Yenimahalle'deki Wings Ankara İş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, genel başkanlık görevine oyların tamamını alan Kenan Altunç seçildi.

Altunç, mevcut iktisadi ortamın, küresel markaların rekabet arenası haline geldiğini belirterek, "Ticari ilişkiler, ortaklıklar ve kazanımlar, markaların etrafında kuruluyor. Markalaşmamış durumdaysanız, rekabette önemli bir aktör haline gelme ihtimaliniz oldukça düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ticaretine yön veren markalaşma sürecine güçlü katılmak için Türkiye'de katma değer üreten her kuruluşa destek olacaklarını ifade eden Altunç, Anadolu markalarının dünyada itibarlı hale gelmesi için kapsamlı tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini aktardı.

Altunç, Anadolu markalarının gelişmesini, mülki haklarını korumayı ve saygınlıklarının artmasını amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'ye katma değer üreten her işletmenin desteklenmeye değer olduğunun altını çizen Altunç, hemen her sektörün ihtiyaç duyabileceği hizmetleri, "Anadolu markalaşıyor" şiarıyla sunacaklarını vurguladı. Altunç, küçük esnaf ve sanatkarın da markalaşmasını hedefledikleri belirtti.

Genel Kurulda, Anadolu Markalar Birliğinin teşkilat şeması da oluşturuldu. Buna göre, Birlik; 9 başkanlık, 3 yüksek istişare kurulu, 8 başmüşavirlik, 9 genel koordinatörlük, 50 birim, 7 bölge başkanlığı, 81 il şube başkanlığı ve 20 yurt dışı temsilciliğinden oluşacak. Söz konusu birimlere yönelik görevlendirme yetkisi yönetim kuruluna verildi. Görevlendirmeler, aralık ayına kadar tamamlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Markalar Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5