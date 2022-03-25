“Anadolu'nun cevheri” İzmir'de toplanıyor

“Anadolu’nun Cevheri” Marble İzmir, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluşma noktası olan liman kenti İzmir’de tüm dünyadan sektör temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp-Himalaya Kuşağı’nda yer alan ülkemiz, doğal taş diyarı konumunda bulunuyor. Marble İzmir, bu zenginliğimizi Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tanıtırken, 2022 yılı için de doğal taş ihracatının can damarı olmaya devam edecek. Boş yerin kalmayacağı fuarda, 1000’e yakın katılımcı yer alacak.

İzmir esnafına Marble bayramı

Doğal taş ve mermer sektörünü İzmir’de buluşturacak Marble, kent ekonomisine pozitif etki getirdi. 30 Mart 2022 Çarşamba günü başlayacak fuardan günler önce otellerde boş yer kalmadı. Fuar nedeniyle kente gelecek yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçiler İzmir’de konaklayarak çevre esnaflara da Marble bereketini hissettirmeye başladı.

41 ülkeden ziyaretçi geliyor

Katılımcı firmalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyada ziyaretçi çalışmaları gerçekleştirildi. ABD, Orta Doğu ile Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerimiz ile iş birliği gerçekleştirildi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile birlikte bir Alım Heyeti Programı düzenlendi. Almanya, ABD, Arabistan, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İspanya, İsrail, İtalya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nepal, Pakistan, Slovakya, Tunus, Umman, Ürdün, Yunanistan’dan gelecek satın almacılar, Marble İzmir’de ihracata katkısı olacak anlaşmalara imza atacaklar. Sektöre dair her şey fuarda olacak

Marble İzmir – 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda; mermer, granit, traverten, oniks, limestone, diyabaz, andezit, bazalt, madencilik sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, madencilik makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar ve dergiler, sektörel bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK’ları, medya kurum ve kuruluşları yer alacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı Himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı – 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından destekleniyor.