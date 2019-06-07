Anadolu OSB MYO eylülde kapılarını açacak

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde (Anadolu OSB) inşası tamamlanan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2019/2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için cari açığın kapatılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu noktada teknolojiyi ticarileştiren OSB'lere büyük iş düştüğünü dile getiren Tuncay, ülke sanayisine katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini ve bu kapsamda OSB olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

Söz konusu anlayış çerçevesinde Başkent Üniversitesi ile eğitim protokolü imzaladıklarını ve örnek bir model geliştirdiklerini anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Üniversite ile görüşmeler neticesinde Anadolu OSB Meslek Yüksekokulunu kurmaya karar verdik. Geçen yıl mart ayında temelini attığımız yüksekokulun inşaatı ağustosta tamamlandı. Yapılan girişimler sonucu Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokulunun bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunmasını ve öğrenci alınmasını uygun gördü. Bu çerçevede, Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu projemiz eylül ayında hayata geçecek ve 2019/2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımlarına başlanacak. "

- Staj ve iş imkanı

Meslek Yüksekokulunda sunulacak eğitim hakkında da bilgi veren Tuncay, okulda bölgedeki fabrikaların iş gücü ihtiyacı doğrultusunda elektronik haberleşme teknolojisi, endüstriyel kalıpçılık ve makine programlarının bulunacağını belirtti.

"Öğrenciler, '3+1' modeliyle ilk yıldan itibaren meslek hayatlarına hazırlanmaya başlayacak" diyen Tuncay, aynı zamanda Anadolu OSB'deki işletmelerde staj imkanından da yararlanacaklarını bildirdi.

Tuncay, meslek yüksekokulu sayesinde öğrencilere, dijital çağa uygun programlarla iş başında eğitim ve istihdam imkanı sağlanacağına dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsizlik oranının yüzde 14,7 seviyesinde olduğunu anlatan Tuncay, "Öte yandan sanayicilerimiz nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu ile gelecek 5 yılın sonunda nitelikli istihdam ihtiyacımızın karşılanabilir düzeye geleceğini öngörüyoruz. Böylece hem eğitime hem de kayıtlı ekonomi ve istihdama katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Tuncay, kayıtlı ekonominin gelişmesi, üretim sektörünün arzu edilen noktaya ulaşabilmesi, teknolojinin dijital uygunluk seviyesine çıkabilmesi ve işsizliğin azaltılabilmesi için mesleki eğitime hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, Meslek Yüksekokulunda üniversitenin yaratıcı düşüncesiyle sanayinin üretim gücünü birleştireceklerini sözlerine ekledi.



