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Anadolu OSB'nin kurucu kooperatifleri tasfiye edildi

- Kurucu ortaklar S.S. OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile S.S. Orta Büyüklükte Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kapanış genel kurulları yapıldı

Anadolu OSB'nin kurucu kooperatifleri tasfiye edildi

ANKARA (AA) - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin (Anadolu OSB) kurucu ortakları S.S. OSİAD Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile S.S. Orta Büyüklükte Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin kapanış genel kurulları gerçekleştirildi.
Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, genel kurullarda, işlevlerini yerine getiren söz konusu kooperatiflerin kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Anadolu OSB, kooperatiflerin tasfiye süreçlerinin tamamlanması sonrası yeni dönemde yapı kullanma izni almış katılımcılardan oluşan genel kurul oylarıyla seçilen yönetim kurulu tarafından idare edilecek.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, genel kurulda yaptığı konuşmada, kooperatifleşme ve ardından OSB'nin kuruluşunu bir sistem içinde yaptıklarını belirtti.
Tuncay, "Bugüne kadar gelişmelerin de hep olumlu olması için uğraştık. Bundan sonraki hedeflerimizi gerçekleştirmek için azimle ve ilk günkü hevesle yol alacağız. Yatırımcılığın verdiği girişimcilik ve yaratıcılıkla sizlerin yanında olacağız. Bölgemizde temel hedeflerimiz arasında olan katılımcı demokrasiyle yönetileceğiz." ifadesini kullandı.
OSB alanında tahsis edilmemiş parsel bulunmadığını belirten Tuncay, geçen yıl sonu itibarıyla 58 fabrikada üretime geçildiğini ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.
Tuncay, 41 fabrikanın üstyapı inşaatlarının sürdürüldüğünü, bu yıl altyapıları tamamlanan parsellerin 3. etap kurasında belirlenen katılımcılara teslim edileceğini kaydetti.

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