Anadolu şehirleri daha güçlü ulaşım altyapısı istiyor 

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) her hafta sonu görüntülü platformda gerçekleştirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliği sürüyor. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Akgün Altuğ’un katıldığı programda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da hazır bulundu.

Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini söyledi. İş kaybı yaşayan Eskişehir’in istihdamda önemli bir kayıp yaşamadığını belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Pandemi nedeniyle uçakların yüzde 90’ı yerde. Buna F 35 krizi de eklenince Eskişehir’in pay aldığı en önemli sektör havacılıkta ciddi sıkıntı yaşandı. Üniversitelerin kapalı olması, turizm gelirinin düşmesi Eskişehir ekonomisini olumsuz etkilese dediğer sektörleriyle üretmeye devam eden şehrimiz 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardı” dedi.

GÜNEY MARMARA ÇEVRE YOLU

Eskişehir sanayi tarihinin 1894 yılında kurulan demiryolu atölyeleriyle başladığını, bu alanda bir asrı geçen tecrübeyi Alpu Raylı Sistemler İhtisas Endüstri Bölgesi’yle taçlandırarak şehrin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Kesikbaş, “Bu alanda 50 milyar dolarlık bir satın alma var. Ulusal Raylı Sistemler Araştırma Merkezi (URAYSİM) projesini de 2022 ortasında faaliyete geçecek. Burada raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların uluslararası standartlarda test ve sertifikasyonu tamamen yurt içinde gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.

Eskişehir’in madencilikteki potansiyeline de dikkat çeken Kesikbaş, dünyanın en büyük rezervine sahip olduğumuz bor madeninin hala yeterince değerlendirilemediğini belirterek, “Şu an deterjan ve el kreminde kullanıyoruz. Oysa bor başta olmak üzere birçok madenimiz ikincil, üçüncül türev malzemelere dönüştürülmeli. Bu çerçevedeki ar-ge’nin hız kazanmasını istiyoruz” dedi.ESO Başkanı Kesikbaş, şehrin çevreyolu ve otoban eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını belirterek, “Kuzey Marmara Çevre Yolu tamamlandı. Ancak, Çanakkale’den başlayacak Bursa-Bilecik ve Eskişehir’i kapsayacak ‘Güney Marmara Çevre Yolu’na ihtiyaç var. Ayrıca Eskişehir, Gemlik Limanı’na bağlantı istiyor” dedi.

MOBİLYADA DAHA ÇOK FIRSAT VAR

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de 2020’de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdıklarını belirterek, geçtiğimiz yılı 2.6 milyar dolarıaşan ihracatla kapattıklarını söyledi. Aynı dönemde Kayseri’den gerçekleştirilen mobilya ihracatında 700 milyon dolarla rekor kırıldığını belirten Büyüksimitci, “Mobilyadaki düşük katma değer eleştirisine katılmıyorum. Bir İsveç firması 30 milyar doların üzerinde ciro yapıyor. Türkiye 4 milyar dolarlık mobilya ihracatını konuşuyor. Bu alanda daha alacağımız çok mesafenin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kayseri sanayisinde katma değer artışına yönelik hamleler yapıldığını anlatan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, makine ve madencilik sektöründeki gelişmelere dikkat çekerek, “Özelleşen Taksan, CNC üretiminde hem yurt içi hem yurt dışı pazarda başarılı ürünlere imza atıyor. Yanı sıra madencilik sektöründe çinko alanında 1,5 milyar TL’lik bir yatırım hayata geçiyor. Bütün bu yatırımlar Kayseri ekonomisinin hızlı büyümesini beraberinde getirecek” diye konuştu.Türkiye’nin Konya-Kayseri-Aksaray’ın oluşturduğu yeni bir üretim havzasına odaklanması gerektiğini anlatan Büyüksimitci, “Orta Anadolu Sanayi Havzası diye tabir ettiğimiz havzaya Adana-Mersin-Hatay liman bölgesini de dahil ederek bu bölgede yatırımları planlamak zorundayız. İhracatı 2,6 milyar doları aşan Kayseri hâlâ ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Otobana bağlanabilmiş değiliz. Hızlı tren henüz gelmedi. 12 yıldır tamamlamaya çalıştığımız bir lojistik köy projemiz var. Bu eksikliklerimizi giderdiğimizde ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlayabileceğiz” şeklinde konuştu.

KAPIKULE’Yİ RAHATLATACAK ADIM

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Akgün Altuğ da Sakarya’nın tarih boyunca üreten ve pazarlayan bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Şehrin 5 milyar dolarlık ihracatında önemli bölümün katma değeri yüksek ürünlere ait olduğunu belirten SATSO Başkanı Altuğ, “Valilik, Belediye, SATSO ve ilgili kurumlarla Sakarya için ‘2030 Stratejik Plan’ çalışması yaptık. Şehirde bütün kurumlar bu plan çerçevesinde çalışıyoruz. Çoğunluğu ihtisas olmak üzere 9 OSB’mizle, otomotiv, hızlı tren, savunma sanayi gibi katma değeri yüksek sektörlerde büyümemizi sürdürüyoruz” dedi. Sakarya’nın sadece sanayide değil tarımda da önemli hamleler gerçekleştirdiğini anlatan Altuğ, “Fındık üretiminde Türkiye’nin rekoltesi en yüksek şehirlerinden biriyiz. Yanı sıra peyzaj süs bitkileri yetiştiriciliğinde son yıllarda önemli mesafe kat ettik. Doku kültürü laboratuvarımız virüsten ari fidanlar üzerinde çalışmalar yapıyor” diye konuştu. Sakarya’nın en önemli sorunlarından birinin ihracatta Kapıkule’de yaşanan yoğunluk olduğunu belirten Altuğ, “Burada bizden değil Bulgaristan’dan kaynaklanan aksama dolayısıyla 3 gün bekleyen TIR’larımız var. Oysa Avrupa’ya olan ihracatımızda Karasu Limanı’nı kullanmak, direk roro ile farklı limanlara ulaşım alternatifini değerlendirmemiz lazım. Bu çerçevede Karasu Limanı’na 28 kilometrelik demiryolu bağlantısı istiyoruz” dedi.