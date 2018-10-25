Anadolu Isuzu, yeni markası AOS ile Moskova’da görücüye çıktı

MOSKOVA (AA) – Anadolu Isuzu’nun, farklı yurt dışı pazarlarda konumlayacağı yeni markası AOS ilk defa Rusya’da görücüye çıktı.

Anadolu Isuzu, yeni markası AOS ile Rusya’da bugün sona erecek Busworld Moskova Fuarı’na katılıyor.

Rusya pazarına güçlü bir şekilde giriş yapmak isteyen Anadolu Isuzu, ilk defa yeni markası AOS altında fuarda Citibus, Turkuaz, Novo Ultra ve Novociti Life Premium modellerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Anadolu Isuzu’nun Rusya atılımını AA muhabirine değerlendiren Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, halihazırda 35 ülkeye ihracat yapan bir firma olduklarını belirterek, “Satışlarımızın yüzde 75’ini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Yanı başımızda duran Rusya gibi büyük bir otomotiv pazarına kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı.” dedi.

Rusya’da özellikle Moskova ve St. Petersburg’tan gelen yetkililerin, AOS araçlarına büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kefoğlu, “Özellikle Moskova’da önemli bir trafik sorunu var. Bu da toplu taşıma alışkanlığının henüz istenen düzeyde olmadığını gösteriyor. Biz sadece araç satmıyoruz, böyle durumlarda belediyelere çözümler de sunmuş oluyoruz.” diye konuştu.

Rusya’nın yanı sıra Türk Cumhuriyetlerine yönelik çalışmalara da devam ettiklerini anlatan Kefoğlu, “Türk Cumhuriyetlerine ihracatımız devam ediyor ve bunu artırmak için belediyelerle istişarelerimizi sürdürüyoruz. İhtiyaçları oldukları noktada, biz en uygun adaylardan biri olduğumuzu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AOS markasıyla ilk defa Rusya’da görücüye çıktıklarının altını çizen Kefoğlu, “Gelecek hafta da Birmingham’da bir lansmanımız olacak. Hangi ülkede neye ihtiyaç varsa o ülkeye göre geliştirme yapabiliyoruz.” dedi.

- Anadolu Isuzu’nun yeni markası: AOS

Anadolu Isuzu'nun yeni markası olarak lanse edilen AOS, ilk etapta Rusya, İngiltere, Amerika ve Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak. Bu yeni marka, Anadolu Grubu'nun "Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız" olma vizyonu, grubun 1965 yılından bu yana otomotiv sanayindeki deneyiminin ve sanayici kimliğinin birleşmesi sonucu ortaya çıktı.

Uzun yıllar kendi tasarımı ve geliştirmesi sonucu, yüksek yerlilik oranı ile Türkiye’de ürettiği midibüs ve otobüslerle adından söz ettiren ve Türkiye’nin midibüs ihracat lideri olan Anadolu Isuzu, yeni markası ile farklı coğrafyalarda daha da aktif olmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de, Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve Anadolu Isuzu fabrikasında üretilen Novociti Life Premium’un yüzde 60’a yakın yerlilik oranı ise dikkati çekiyor.