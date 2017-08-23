Anadolu'nun ürün zenginliği görücüye çıkıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 8'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile Anadolu'nun ürün zenginliği görüceye çıkacak.

ATB Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 bin yıllık tarihiyle Anadolu topraklarının eşsiz bir medeniyet hamuruna sahip olduğunu, YÖREX fikrinin de geçmişe sahip çıkma ruhuyla oluştuğunu söyledi.

Bir yörenin öz sermayesi olan yöresel ürünlerin ünlerini, ait oldukları bölgenin doğal kaynaklarla insanların becerisinin birleşiminden aldığını aktaran Çandır, yöresel ürünlerin aynı zamanda önemli birer ekonomik değer olduğuna değindi.

Bu yıl 13-17 Eylül'de 8'incisi düzenlenecek YÖREX'te, yaklaşık 10 bin metrekarelik fuar alanında rengarenk bir Türkiye oluşturulacağını anlatan Çandır, "70'in üzerinde il, 15 kalkınma ajansı, 100'ün üzerinde oda ve borsa, yerel yönetimler, derneklerimizle Antalya'da müthiş bir Türkiye haritası yapacağız. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir arada olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin yöresel ürünlerini dünyayla tanıştırmak istediklerini dile getiren Çandır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl uluslararası alanda, çok büyük bir gıda fuarının içinde yaklaşık 2 bin-2 bin 500 metrekarelik alanda Türkiye'nin yöresel tatlarını dünya insanına da tattırmak istiyoruz. Ülkenin ciddi bir ekonomik değeri olan yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalışıyoruz. Coğrafi işaretli ürün ticareti dünyada yaklaşık 100 milyar dolar civarında. Bunun büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde. Türkiye'ye baktığımızda hane halkı tüketiminin 3'te 1'i coğrafi işaret alabilecek ürünlerden oluşuyor. Böylesine müthiş bir zenginliğin ticari hayata kazandırılması için coğrafi işaretle bunların tescillenmesi, daha sonra da dünyaya açılmasının sağlanması gerekiyor."

Türk Patent ve Marka Kurumunun yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret alabilecek ürün bulunduğunu, ancak bunlardan sadece 209'unun coğrafi işaretli olduğunu dile getiren Çandır, "Ülkemizde Finike portakalı, Malatya kayısısı, Kayseri ve Afyon pastırmaları, Antep baklavası, Aydın inciri, Adana kebabı, Antalya piyazı, Pervari balı gibi yüzlerce yöresel ürünümüz var. Bu ürünlerin coğrafi işaretle korunması ürünlerin hak ettiği değerde ticari işlem görmesini sağlayacak." dedi.