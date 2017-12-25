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Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatı başladı

- Gürcistan'daki liman için tahmin edilen yatırım harcaması 2,5 milyar dolar olacak - Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili: - "Bu proje çok özeldir. Çünkü Gürcistan'ın İpek Yolu haritasındaki konumunu güçlendirecek"

Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatı başladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'daki Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatı başladı.

Gürcistan Başbakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'nin Anaklia'da, Anaklia Derin Deniz Limanı inşaatının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, törende konuşan Kvirikaşvili, bu projenin çok özel olduğunu belirterek, "Çünkü Gürcistan'ın İpek Yolu haritasındaki konumunu güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Kvirikaşvili, Anaklia Derin Deniz Limanı projesinin ciddi bölgesel kalkınma ve ekonomik fırsatlar yaratacağını kaydederek, "Bu projeyle Gürcistan, uluslararası iş birliği, istikrar ve barışın bir ülkesi olarak uluslararası platformda tanıtılacak." dedi.

9 aşamalı projenin ilk aşamasında 540 milyon dolar yatırım yapılacak. Anaklia Derin Deniz Limanı, yaklaşık 400 hektarlık araziden oluşuyor. Liman için tahmin edilen yatırım harcaması 2,5 milyar dolar olacak.

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Gürcistanda Anaklia Liman Inşaatı Başladı
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