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Anaokulu öğrencileri Dicle EDAŞ'ın bahçesine ağaç dikti

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Siirt İl Müdürlüğünün bahçesine Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikildi.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Vilayetler Birliği Anaokulu öğrenci...

Anaokulu öğrencileri Dicle EDAŞ'ın bahçesine ağaç dikti
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Siirt İl Müdürlüğünün bahçesine Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından fidan dikildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Vilayetler Birliği Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri, ilkbaharın gelmesi nedeniyle düzenlenen ağaç dikme etkinliği kapsamında şirketin il müdürlüğünün bahçesine fidan dikti.

Diktikleri fidanlara kendi isimlerini veren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Dicle EDAŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut'u ziyaret etti.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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