Anel Elektri̇k'in Yeni Doha Havalimanı'na ilişkin projesi kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Anel Elektri̇k Proje Taahhüt ve Ti̇caret AŞ, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı terminal binası elektrik işleri projesinin kesin kabul sertifikasının dün teslim edildiğini duyurdu.

Anel Elektri̇k Proje Taahhüt ve Ti̇caret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimiz projelerinden Yeni Doha Uluslararası Havalimanı terminal binası elektrik İşleri projesinin kesin kabulü, TAISEI ve TAV Ortaklığı olan Sky Oryx Joint Venture tarafından yapılmış olup, kesin kabul sertifikası, dün şirketimize teslim edilmiştir."ifadeleri kullanıldı.