OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve kız kardeşi Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu, ortak tutkuları olan fotoğraf sanatı üretimlerini “MEET” adını taşıyan sergi ile sanat severlerin beğenisine sunuyor. Küratörlüğünü Kirkor Sahakoğlu’nun üstlendiği ve OPET Petrolcülük A.Ş’nin 30’uncu Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamındaki sergide, Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun son dönem çalışmalarının da yer aldığı 65’i aşkın fotoğraf yer alıyor. Sergi, 3-15 Haziran tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de sanat severleri bekliyor.

Sergide, Nurten Öztürk’ün daha önce “Spectrum” adı ile kitaplaştırılan ve “Fizyogram” tekniğiyle çektiği fotoğrafları yer alıyor. Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun ise “Ütopya’dan Distopya’ya” temalı eserleri sergileniyor. “MEET” kavramının “karşıtların birlikteliği”ni oluşturduğunu vurgulayan Kirkor Sahakoğlu, kız kardeşlerin buluşması ile ilgili; “Her şeye aynı açıdan bakarsak, hep aynı şeyleri yaparız. Fotoğraf üslupları birbirinden farklı olan iki sanatçının bir araya geldiği “MEET” Sergisi, gerçek anlamda bir karşıtların birlikteliğini oluşturuyor; birbiriyle bütün olanlar ve olmayanlar, bir araya gelen veya gelemeyen, birlikte söylenen veya söylenmeyen, aynı ırmaklara girilen ama bazen de girilmeyen... Sonuçta hem var olanın, hem de görünmeyenin öne çıktığı bir buluşma” ifadelerini kullanıyor.

Anı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor

Fizyogram yöntemiyle içinde bulunduğu anı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini ifade eden Nurten Öztürk, fotoğraf anlayışını; "Işığın karanlığa nasıl hükmettiğini, güzelliğin çirkinliğe nasıl kafa tuttuğunu, sevginin gücünü, yaşamın coşkusunu, doğanın dengesini keşfetmek. Renklerin, şekillerin tüm cazibesini göz bebeklerimize dolduran minicik bir ışık huzmesinin yarattığı heyecan. Değişik ışık kaynaklarının çevrelerine yaydıkları enerjiyi, evrene verdikleri mesajı okumaya çalışmak. Işığın ve rengin evrendeki raksı. Bir yaşam dersi" sözleri ile betimliyor. Nurten Öztürk; fizyogram dışında, gezi, doğa ve insan fotoğrafları ile bitki ve hayvan fotoğraflarını pandemi döneminde Spectum, Orbis ve Orbit adlı üç kitapta bir araya getirmişti. “MEET”, bugüne kadar 3 kişisel sergisi bulunan Öztürk’ün fotoğraflarından oluşan 4’üncü sergi. MEET daha önce çok sayıda karma sergide yer alan Doktor Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun ikinci kişisel sergisi. Kadayıfçıoğlu bu buluşmayı anlatırken; “Ebeveynlerin boş bıraktıkları çatlaklardan var edermiş kendilerini çocuklar. Objektifini fırça, kadrajını tuval gibi kullanıp duygu dünyasından gökkuşakları dererek, bu çatlakların çoğunu dolduran ablamdan geriye bir tutam siyah ve beyaz kaldı. Duyarlılık olarak biriktirdiklerim bu iki rengin tonlarıyla döküldü fotoğraflarıma. Fotoğraflarımız ve biz…Ne zaman buluşsalar tablo değişmiyor. Ya kucaklaşıyor, ya sırt sırta veriyor ya da sessizce kendi köşelerine çekiliyorlar ” sözleri ile kardeşlik olgusuna vurgu yapıyor.