Anıtkabir'in mimarının eseri, iş dünyasına eğitim üssü olacak

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu'nun tasarladığı Cumhuriyet döneminin özgün eserlerinden Uludağ'daki Kirazlıyayla Sanatoryumu, restore edilmesinin ardından iş dünyasına eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesinde, özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için 1949'da hizmete açılan, son dönemlerde ise bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sanatoryum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hazırlanan Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) projesiyle 2019'da kamu hizmetine kazandırılacak.

Onat ile Tomsu'nun tasarladığı, 14 bin metrekarelik alana inşa edilen, ana bina ve ikinci bina ile lojmanlar, misafirhaneler, ısıtma merkezi, ekmek fırını, jeneratör birimi ve diğer servis yapılarını içinde barındıran kompleksin ayakta kalan kısımları, restore edilmesinin ardından iş dünyası için otel, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları, kafeterya, restoranlar, yüzme havuzları ve spor merkezi bulunan bir tesis haline gelecek.

Yurt içi ve yurt dışından gelecek iş dünyasının temsilcileri için üst düzey eğitimlerin verildiği, ulusal ve uluslararası şirket toplantılarının yapıldığı ve kongrelerin düzenlendiği bir merkeze dönüşecek kompleks, örnek bir proje olacak.

- "Dünyadaki en iyi 3 eğitim merkezinden biri olacak"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesinde yer alan merkezin BTSO'nun vizyonuyla bir eğitim üssüne dönüşeceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla ocak ayının başında restorasyon çalışmalarını başlattıklarını aktaran Burkay, "Projenin planını hazırlarken Fransa'daki INSEAD ile İngiltere'deki Wilton Park'tan ilham aldık." ifadesini kullandı.

Burkay, UYEM'in, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen iş dünyası temsilcilerine hizmet sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezin 2018'in sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İş dünyası için referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak yapı, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Uludağ'ın marka değerini artıracak. BTSO olarak şimdiye kadar Bursa ve Türkiye ekonomisine kazandırdığımız 40'a yakın projeden biri olan UYEM, tamamlandığında dünyadaki en iyi 3 eğitim merkezinden biri olacak. Merkezimiz, dünyanın entelektüel birikimini BTSO üyelerinin ve Türk iş dünyasının ayağına getirecek. Bilgi sermayesi, akıl ve deneyim, UYEM'de buluşacak."

- "Uludağ'ın marka değerine güç katacak"

UYEM'i eğitim ve gelişim merkezinin yanı sıra bir kongre merkezi haline getirmeyi istediklerini ifade eden Burkay, "Hedefimiz, Türkiye'nin değil, yakın coğrafyadaki bütün uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin eğitimini burada yapabilmek. UYEM, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni Davos' olmasını istediği Uludağ'ın marka değerine büyük güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, yapılacak merkezde iş dünyasına yönelik önemli hizmetlerin verileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Yapı, tarihi dokusu bozulmadan, modern mimariye uygun olarak restore edilecek. UYEM, iş dünyası için otel, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları, kafeterya, restoranlar, yüzme havuzları ve spor merkezi gibi hizmetleri bünyesinde bulunduracak. Bir yaşam boyu eğitim merkezi olan UYEM'in, yurt içi ve yurt dışı iş dünyası için üst düzey eğitimlerin verildiği, ulusal ve uluslararası şirket toplantılarının yapıldığı ve kongrelerin düzenlendiği referans eğitim merkezi niteliği taşıyacak bir kurum olmasını amaçlıyoruz. Restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam eden UYEM'i 2019'da iş dünyasının hizmetine sunmayı istiyoruz."

Bir süre Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi tarafından "Göğüs Hastalıkları ve Cildiye Kliniği", 1989'daki tadilattan sonra 2006'ya kadar otel olarak kullanılan yapı, 2008'de tescillenerek, koruma altına alınmasının ardından 2015'te BTSO tarafından farklı bir fonksiyonla hizmet vermesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanmıştı.

