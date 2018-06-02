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Ankapark'ın işletme ihalesi için ilana çıkıldı

- Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen AOÇ arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi 14 Haziran'da gerçekleştirilecek - Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi

Ankapark'ın işletme ihalesi için ilana çıkıldı
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi 14 Haziran'da yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, belediyeye 29 yıllığına tahsis edilen AOÇ arazisi sınırları içindeki Ankapark alanının kapalı zarf usulüyle işletmeye verilmesi ihalesi gerçekleştirilecek.
İhale, 14 Haziran'da belediye hizmet binasının encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacak.
Yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlendi.
İhaleye iştirak edecekler için 5 bin lira karşılığında şartname alma zorunluluğu bulunuyor.
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ANKAPARKAnkara Büyükşehir BelediyesiAtatürk Orman ÇiftliğiIhale
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