Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de iş kurma imkanı

İSTANBUL(AA) - Türkiye ile İngiltere arasında 1973 yılında imzalanmış olan Ankara Anlaşması kapsamında alınan ve başvuru süreci hâlâ devam eden vize ile Türk vatandaşları İngiltere’de kendi işlerini kurabiliyor.

İngiltere’nin istediği şartları yerine getiren Türk vatandaşları, eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları ile birlikte İngiltere’de yaşama ve orada kendi işlerini kurma hakkı elde ediyorlar.

CSS Legal İngiltere Vize Danışmanlık firmasından uzman danışman Mustafa Akbaş, “Bu vize türüne başvuru yapan kişiler, İngiltere’de yeni bir yaşam kurarak, prosedürler tamamlandığında İngiltere vatandaşlığı ve süresiz oturum izni alabiliyorlar. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’den vize başvurularının başladığı 2007 yılından bu yana on binlerce kişi bu anlaşmaya başvururken ciddi miktarda başvuru olumlu sonuç aldı. Başvuru sayısı her geçen yıl düzenli olarak artıyor ve Türk vatandaşları girişimlerini İngiltere’de çekinmeden gerçekleştiriyorlar.” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci nedeniyle anlaşmanın iptal olmasının söz konusu olduğunu belirten Akbaş, "Ankara Anlaşması vizesine başvuru yapmayı düşünen kişiler, İngiltere’de kendi işlerini kurmak için harekete geçmeli ve vize için gerekli olan evrakları toplamalı, aynı zamanda kendilerine ve yapacakları işe özgü iyi bir Ankara Anlaşması vizesi iş planı hazırlanması için destek almalılar." ifadelerini kullandı.

2016 yılında yapılan bir referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılık sürecini son olarak Ekim 2019 tarihine kadar uzattığını ifade eden Akbaş, süreç sonuna kadar vize başvuru süreçlerinin de rutin şekilde devam ettiğini kaydetti.